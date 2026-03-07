Incómodas: María Juárez, “Reina de las Abejas”, defiende la naturaleza en la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Incomodidad: estado físico o emocional que te hace sentir molestia. La incomodidad de existir, de atreverse, de no encajar.

Nueve mujeres nos abren la puerta de su mundo. Distintas vidas. Distintas batallas. Una sola palabra las une: incómodas.

María Juárez, mejor conocida como “Doña Mari” o la “Reina de las Abejas”, se ha convertido en un símbolo de resiliencia, valentía y amor por la naturaleza en la Ciudad de México.

“Ahora sí que como dicen: si te da miedo, mejor no nazcas”. María Juárez, Reina de las Abejas

Su historia demuestra cómo la empatía y el cuidado por otros seres vivos pueden transformar lo cotidiano en algo extraordinario.

Conoce su historia completa en la multiplataforma de Uno TV.