David Colmenares busca reelegirse en la Auditoría Superior; hoy concluyen entrevistas

David Colmenares compareció para dirigir la ASF. Foto: Cuartoscuro

El actual titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, compareció ante diputados en busca de reelegirse al frente del órgano fiscalizador, en un proceso que este viernes concluye su fase de entrevistas a los aspirantes.

Durante su presentación, Colmenares planteó dar continuidad al modelo de trabajo de la ASF, al que denomina “Nueva Auditoría”, enfocado —según explicó— en mejorar el desempeño institucional de las entidades fiscalizadas, más allá de la imposición de sanciones.

Colmenares defiende modelo de fiscalización enfocado en prevenir errores

En su comparecencia, el auditor sostuvo que el trabajo de la ASF no debe centrarse únicamente en sancionar a funcionarios, sino en fortalecer los mecanismos institucionales para prevenir irregularidades.

“… Debemos de dar continuidad a nuestro trabajo también y no se trata solamente de la sanción, sino mejorar el desempeño real…”, señaló.

En ese sentido, afirmó que el enfoque del organismo busca generar una cultura institucional que reduzca fallas administrativas y anticipe posibles riesgos.

“… No se trata únicamente de aplicar correctivos, sino de generar una conciencia institucional que disminuya desaciertos y prevea consecuencias futuras…”, explicó.

Colmenares también aseguró que la “Nueva Auditoría” continuará con un esquema de trabajo más cercano con las entidades fiscalizadas, pero manteniendo la independencia del órgano.

“… Actuando con absoluta imparcialidad y al margen de cualquier sesgo político o cultural…”.

Auditor evita a la prensa tras su comparecencia

Al concluir su participación ante legisladores, Colmenares Páramo evitó responder preguntas de los medios, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

Ante los cuestionamientos de reporteros sobre el resultado de su comparecencia, David Colmenares Páramo respondió brevemente que le fue “bien” y que esperaba que el proceso concluyera de forma favorable, sin ofrecer más detalles antes de retirarse del lugar.

Aspirante propone revisar denuncias y recuperar activos públicos

Entre los aspirantes que acudieron a entrevista también estuvo Juan José Serrano Mendoza, excontralor de la Ciudad de México, quien planteó reestructurar el modelo de fiscalización y fortalecer el servicio profesional de carrera en la ASF.

Serrano consideró necesario analizar la disminución de denuncias penales presentadas durante la gestión de Colmenares, pese al incremento en el número de auditorías realizadas.

“… Hay que identificar el número de auditorías, han ido incrementando y no es proporcional contra lo que se ha presentado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ni tampoco frente al Ministerio Público en las denuncias penales…”.

También propuso revisar la recuperación de activos públicos derivados de irregularidades detectadas en auditorías.

“… Esos son datos duros que hay que identificar y que nos van a servir para poder tomar ciertas actividades, ciertas iniciativas, acciones al respecto…”.

El aspirante rechazó que el proceso de selección tenga “dados cargados” a favor de algún candidato.

Diputados definirán terna para elegir al nuevo auditor

Este viernes concluye la etapa de entrevistas a los aspirantes al cargo de titular de la Auditoría Superior de la Federación.

La próxima semana, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados de México iniciará el análisis de perfiles para integrar una terna.

Posteriormente, el pleno de la Cámara de Diputados votará para designar al nuevo titular de la ASF para el periodo 2026-2034.

