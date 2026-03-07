Noticias de hoy 6 de marzo de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 6 de marzo de 2026, hasta las 19:00 horas

Frente frío 39

El frente frío 39 se desplaza hoy en el noroeste y norte de México, causando descenso de temperatura, lluvias, chubascos y rachas fuertes de viento.

Día Internacional de la Mujer

El domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, habrá diversas marchas en los estados. En Ciudad de México, los contingentes partirán hacia el Zócalo a medio día.

Incendio en Puerto Escondido

Un fuerte incendio consumió restaurantes, cabañas, comercios y viviendas de la zona turística de Punta Zicatela, en Puerto Escondido, Oaxaca.

Socavón en Circuito Azteca

A menos de 100 días del Mundial, un socavón sorprendió en el Circuito Azteca, a unos metros del Estadio que será reinaugurado en las próximas semanas.

Sorprende granizada

Una granizada atípica sorprendió en Chilchotla, Guadalupe Victoria y La Fragua, Puebla. Carreteras, calles y terrenos de cultivo se pintaron de blanco.

