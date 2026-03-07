SAT confirma cuándo presentan personas físicas Declaración Anual en este 2026

GENERANDO AUDIO...

El mes de abril marca un proceso fiscal clave para millones de contribuyentes en México. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó las fechas oficiales para que las personas físicas presenten su Declaración Anual en 2026, correspondiente a los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal 2025.

Este trámite permite a la autoridad fiscal reportar y verificar los ingresos, deducciones y pagos de impuestos de los contribuyentes, así como determinar si existe saldo a pagar o saldo a favor. Aquí te explicamos las fechas, cómo prepararte y quiénes deben cumplir con esta obligación fiscal.

Fechas oficiales para presentar la Declaración Anual 2026 ante el SAT

De acuerdo con el SAT, el periodo oficial para que las personas físicas presenten su Declaración Anual será:

Inicio: 1 de abril de 2026

1 de abril de 2026 Fecha límite: 30 de abril de 2026

Aunque el trámite formal inicia en abril, el organismo fiscal indicó que los contribuyentes ya pueden prepararse desde ahora, revisando la información precargada en el sistema para evitar errores o retrasos cuando llegue el momento de enviar la declaración.

Como en años anteriores, el SAT recomienda no esperar al último momento, ya que en los últimos días el alto flujo de usuarios puede saturar el sistema o generar contratiempos técnicos.

Simulador del SAT permite revisar datos antes de presentar la declaración

Para facilitar el proceso, el SAT habilitó el Simulador de la Declaración Anual 2025, una herramienta que permite a los contribuyentes consultar la información precargada y verificar que los datos sean correctos antes de presentar el trámite oficial.

Este simulador estará disponible durante marzo, y posteriormente el sistema pasará a la fase formal de recepción de declaraciones.

A través de esta herramienta se pueden revisar datos como:

Ingresos registrados

Deducciones autorizadas y deducciones personales

Retenciones y pagos provisionales

Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores

Con ello, los contribuyentes pueden detectar inconsistencias o información faltante antes de enviar su declaración anual.

Requisitos para enviar la Declaración Anual ante el SAT

Para presentar la Declaración Anual , las personas físicas deberán ingresar al portal del SAT con:

RFC

Contraseña

Sin embargo, la e.firma será obligatoria cuando el saldo a favor sea igual o mayor a 10 mil 1 pesos, o cuando el contribuyente deba realizar ciertos ajustes en su declaración.

¿Quiénes deben presentar la Declaración Anual en este 2026?

El SAT establece que deben presentar Declaración Anual las personas físicas que durante 2025:

Trabajaron para más de un patrón en el mismo año

en el mismo año Dejaron de laborar antes del 31 de diciembre

Obtuvieron ingresos adicionales además de su salario

además de su salario Recibieron ingresos por honorarios o actividad empresarial

Obtuvieron ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles

Percibieron ingresos por intereses, dividendos o enajenación de bienes

Recibieron salarios del extranjero o de empleadores no obligados a retener impuestos

También pueden presentarla quienes deseen solicitar devolución de impuestos mediante deducciones personales, como gastos médicos, colegiaturas o donativos.

