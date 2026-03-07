Cómo guardar correctamente los alimentos en el refrigerador: la leche no debe ir en la puerta

GENERANDO AUDIO...

Aprende a guardar alimentos correctamente en el refrigerador. Foto: Getty Images

Guardar correctamente los alimentos en el refrigerador no solo ayuda a mantenerlos frescos por más tiempo, también reduce el riesgo de enfermedades causadas por bacterias, como el caso de la leche que, aunque muchas personas la colocan en la puerta por comodidad, especialistas en seguridad alimentaria señalan que este no es el lugar más adecuado para almacenarla.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los alimentos perecederos no deben guardarse en la puerta del refrigerador porque la temperatura en esa zona cambia constantemente cada vez que se abre. Según el organismo, los compartimentos de la puerta tienen más fluctuaciones de temperatura que el interior del refrigerador, lo que puede afectar la conservación de productos como la leche o los huevos.

Por esta razón, los expertos recomiendan colocar la leche en los estantes interiores del refrigerador, preferentemente hacia el fondo, donde la temperatura es más estable y fría. Mantenerla en esa zona puede ayudar a prolongar su frescura y reducir el riesgo de que se eche a perder antes de su fecha de consumo.

¿Cómo acomodar los alimentos en el refrigerador?

Organizar correctamente los alimentos dentro del refrigerador también ayuda a evitar la contaminación cruzada y a mantener cada producto a la temperatura adecuada. Se recomienda distribuirlos de acuerdo con las zonas de frío del electrodoméstico.

En los estantes superiores se pueden colocar alimentos listos para consumir, como sobras de comida, bebidas o yogur.

En los estantes intermedios se suelen guardar productos lácteos, mientras que la parte inferior es el lugar más seguro para carnes crudas o pescado, siempre dentro de recipientes cerrados para evitar que sus jugos contaminen otros alimentos.

Los cajones inferiores están diseñados para frutas y verduras, ya que mantienen un nivel de humedad adecuado que ayuda a conservarlas frescas por más tiempo. En cambio, la puerta del refrigerador es más adecuada para productos menos sensibles a los cambios de temperatura, como salsas, aderezos o bebidas.

Además de la organización, la temperatura del refrigerador es fundamental para conservar los alimentos.La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda mantener el refrigerador a 4 °C o menos, ya que temperaturas más altas favorecen el crecimiento de bacterias que pueden causar enfermedades alimentarias.

También es importante evitar sobrecargar el refrigerador para permitir que el aire frío circule correctamente.

Mantener el electrodoméstico limpio, revisar fechas de caducidad y acomodar los alimentos en su lugar adecuado puede hacer una gran diferencia para que se conserven en buen estado por más tiempo.

