Senado autoriza ingreso de 12 elementos de las fuerzas especiales de EE. UU. a México

GENERANDO AUDIO...

Senado autoriza ingreso de fuerzas especiales de EE. UU. Foto: Gettyimages/Archivo

El Senado de la República autorizó el ingreso a territorio nacional de 12 elementos del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos para capacitar a fuerzas armadas mexicanas. La aprobación se dio este 17 de febrero de 2026, con 91 votos a favor y 6 abstenciones.

Los militares estadounidenses participarán en la “Capacitación MEXSOF”, que se realizará del 27 de febrero al 15 de julio de 2026 en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla, Estado de México, y en la Base Aérea Militar Número 4 en Cozumel, Quintana Roo.

Capacitación MEXSOF con fuerzas especiales de EE. UU.

Las fuerzas armadas mexicanas recibirán adiestramiento de 12 integrantes del séptimo Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos.

De acuerdo con la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, la capacitación incluye:

Combate urbano y rural

Medicina táctica

Operaciones de francotirador

Contramedidas contra artefactos explosivos improvisados y drones

Infiltración marítima

La legisladora subrayó que se trata de un “contingente reducido claramente identificado”, cuyo ingreso, permanencia y salida están delimitados en el decreto aprobado.

Por su parte, la senadora del PVEM, Juanita Guerra, señaló que el crimen organizado opera con tecnología y redes internacionales, por lo que consideró necesario que las fuerzas especiales estén mejor preparadas y coordinadas.

Votación en el Senado y exigencias de comparecencia

El dictamen fue avalado con 91 votos a favor y 6 abstenciones. Entre las abstenciones estuvo el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y cinco legisladores de Movimiento Ciudadano.

La senadora de MC, Alejandra Barrales, pidió que los secretarios de la Defensa Nacional y Marina comparezcan ante el Senado para compartir estrategias y visiones en materia de seguridad. También solicitó la instalación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y la de seguimiento y evaluación de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad.

El bloque oficialista recordó que la autorización incluye la obligación de que la Secretaría de la Defensa Nacional entregue un informe al Senado sobre los resultados de la capacitación dentro de los 30 días naturales posteriores a su conclusión.

La capacitación MEXSOF concluirá en julio y después deberá presentarse el reporte correspondiente ante el Senado.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.









