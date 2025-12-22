Más migrantes elijen a CDMX como destino ante políticas de Estados Unidos

| 12:33 | Juan Rivas | UnoTV

Soel Michel, abogado en temas migratorios, destacó que están incrementando los migrantes en Ciudad de México (CDMX) por las políticas de Estados Unidos. Dichas personas eligen a la capital como lugar de residencia por las condiciones de empleo y la tolerancia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Evita alcohol adulterado: SAT revela cómo verificar que sea auténtico

Nacional

Evita alcohol adulterado: SAT revela cómo verificar que sea auténtico

Guardia Nacional despliega 38 mil elementos para reforzar la seguridad en carreteras durante vacaciones de invierno

Nacional

Guardia Nacional despliega 38 mil elementos para reforzar la seguridad en carreteras durante vacaciones de invierno

"Ley esposa": ¿en qué consiste y en dónde se ha aprobado?

Nacional

"Ley esposa": ¿en qué consiste y en dónde se ha aprobado?

Estos son los destinos turísticos que serán más visitados este diciembre, según Sectur

Nacional

Estos son los destinos turísticos que serán más visitados este diciembre, según Sectur

Etiquetas: , , , , ,