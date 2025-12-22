GENERANDO AUDIO...

Soel Michel, abogado en temas migratorios, destacó que están incrementando los migrantes en Ciudad de México (CDMX) por las políticas de Estados Unidos. Dichas personas eligen a la capital como lugar de residencia por las condiciones de empleo y la tolerancia.

