Más migrantes elijen a CDMX como destino ante políticas de Estados Unidos
Soel Michel, abogado en temas migratorios, destacó que están incrementando los migrantes en Ciudad de México (CDMX) por las políticas de Estados Unidos. Dichas personas eligen a la capital como lugar de residencia por las condiciones de empleo y la tolerancia.
