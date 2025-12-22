Evita alcohol adulterado: SAT revela cómo verificar que sea auténtico

GENERANDO AUDIO...

Con el objetivo de proteger la salud de la población durante las fiestas decembrinas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) exhortó a los consumidores a verificar la autenticidad de las bebidas alcohólicas antes de adquirirlas, mediante la revisión de la etiqueta de control fiscal y sanitario, conocida como marbete.

De acuerdo con la autoridad fiscal, esta etiqueta debe estar adherida o impresa en los envases de bebidas alcohólicas con capacidad no mayor a cinco litros, conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

¿Qué es el marbete y para qué sirve?

El marbete es un distintivo emitido por el SAT que certifica el origen legal y la procedencia de las bebidas alcohólicas. Su uso es obligatorio para quienes se dedican a la fabricación, producción, comercialización e importación de estos productos.

Puede presentarse de tres formas:

Adherido directamente al envase

Impreso en la etiqueta

Integrado en la contraetiqueta o etiqueta complementaria

Las bebidas de producción nacional se identifican con marbete color verde, mientras que las importadas utilizan marbete color vino.

Código QR para verificación inmediata

Desde 2018 a la fecha, el SAT ha impreso y entregado más de 4 mil 516 millones de marbetes, los cuales incluyen serie y folio con código QR. Al escanearlo, los consumidores pueden conocer de forma inmediata:

Detalles de producción

Procedencia del producto

Información del fabricante

La autoridad fiscal recomienda revisar que la tipografía y la tinta sean de buena calidad y que los datos obtenidos al escanear el QR coincidan con la bebida adquirida.

Multas por uso indebido de marbetes

El SAT recordó que el artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación establece multas de hasta 112 mil pesos para quienes incurran en irregularidades relacionadas con el uso de marbetes.

Con estas medidas, el SAT refuerza el combate al contrabando y a la adulteración de bebidas alcohólicas, prácticas que representan un riesgo grave para la salud, especialmente en temporadas de alto consumo como las fiestas de fin de año.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.