Sheinbaum responde a alerta de EE.UU. por maniobras militares cerca de México

GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum asegura que no hay maniobras militares de EE.UU. Foto: Cuartoscuro

Luego de que Estados Unidos emitió una alerta aérea por maniobras militares en el espacio aéreo internacional cercano a México, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en territorio nacional “no hay nada”.

La mandataria fue cuestionada a su llegada al ejido Cruz del Palmar, en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde sostuvo un encuentro con campesinos del municipio.

Al ser interrogada por reporteros sobre las maniobras militares de Estados Unidos y la alerta difundida en sistemas aeronáuticos oficiales, Sheinbaum respondió de forma breve y directa que el tema ya había sido atendido por autoridades federales.

Sheinbaum descarta maniobras militares de EE.UU.

Ante la insistencia de la prensa, Sheinbaum reiteró que no existe ninguna operación militar dentro del territorio nacional.

“Nada, no hay nada… emitió la SICT un comunicado”, señaló la mandataria al ser abordada por medios.

Al preguntarle si el comunicado explicaba con detalle las maniobras estadounidenses, respondió nuevamente que en México no hay ninguna actividad relacionada con ese aviso.

La presidenta también evitó ampliar el tema y adelantó que el asunto podría abordarse posteriormente durante su conferencia matutina, conocida como La Mañanera.

¿Qué dice la alerta aérea emitida por Estados Unidos?

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió una serie de advertencias a las aerolíneas para que tengan precaución al volar sobre América Central y partes de América del Sur, ante posibles riesgos de supuestas actividades militares e interferencias del GPS, informó la agencia de noticias Reuters.

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, se habrían emitido avisos a los aviadores que cubren países como:

México

Ecuador

Colombia

Este tipo de avisos no implica necesariamente un riesgo directo para países vecinos, pero sí funciona como una medida preventiva para evitar incidentes con aeronaves civiles durante ejercicios militares programados.

Así como partes del espacio aéreo del océano Pacífico oriental. La advertencia a las aerolíneas tendrá una vigencia de 60 días.