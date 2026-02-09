Medicamentos, bajo lupa: Gobierno activa monitoreo obligatorio del abasto en México

GENERANDO AUDIO...

Hace algunos meses, el tema de conversación en materia de medicamentos se centraba en el desabasto y los adeudos con farmacéuticas; este día, tras diversos señalamientos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el sistema nacional obligatorio para vigilar, en tiempo real, la entrega de medicamentos e insumos médicos en el país. Con esta herramienta, el Gobierno busca transparentar el cumplimiento de proveedores, detectar retrasos y garantizar el abasto en el sector salud. Como informamos en Unotv.com, desde hace varios años se han implementado políticas de salud para corregir el abasto de medicamentos.

Ahora, el Sistema de Monitoreo al Cumplimiento del Abasto de Insumos para la Salud será obligatorio para la Secretaría de Salud, BIRMEX, IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, hospitales federales, institutos nacionales y todos los proveedores adjudicados. Éstos deberán reportar el avance de cada orden de suministro.

¿Qué es el nuevo sistema de monitoreo de medicamentos?

De acuerdo con el acuerdo publicado en el DOF, el sistema es una plataforma tecnológica de seguimiento nacional que permitirá:

Recabar información sobre la entrega real de medicamentos e insumos

Medir el porcentaje de cumplimiento por proveedor

Generar diagnósticos sobre el abasto en todo el país

Detectar retrasos y zonas con riesgo de desabasto

Emitir constancias oficiales de cumplimiento

Asimismo, la Secretaría de Salud señaló que estos datos permitirán mejorar la planeación, distribución y toma de decisiones, con el objetivo de optimizar el suministro de medicamentos de forma oportuna y con calidad.

Información pública y mayor transparencia

Uno de los puntos centrales del acuerdo es que también la información del sistema sea accesible al público en todo momento, lo que permitirá consultar:

Niveles de cumplimiento

Avances en la entrega de pedidos

Comportamiento del abasto a nivel nacional

Con ello, se busca fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la cadena de suministro de medicamentos e insumos médicos.

¿Quiénes deberán usarlo?

El uso del sistema será obligatorio para:

Secretaría de Salud

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX)

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

IMSS-Bienestar

Institutos Nacionales de Salud

Hospitales Federales de Referencia

Todas las instituciones públicas participantes

Proveedores adjudicados

Esto permitirá dar seguimiento puntual a cada orden de suministro, evaluar el desempeño de los proveedores y detectar fallas antes de que se conviertan en desabasto.

¿Cuándo entra en vigor?

El acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Además, la Secretaría de Salud deberá emitir los lineamientos técnicos del sistema en un plazo máximo de 30 días naturales.

