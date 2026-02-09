Sistema Cutzamala garantiza agua por dos años; está al 86% de su capacidad

GENERANDO AUDIO...

Las tres presas del Cutzamala muestran buenos niveles. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Sistema Cutzamala cuenta con un almacenamiento del 86.3%, lo que permite garantizar el abasto de agua potable por al menos dos años para la Ciudad de México y municipios del Estado de México, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Sistema Cutzamala opera con niveles históricos tras lluvias

De acuerdo con Citlalli Peraza, directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, el almacenamiento actual del sistema es de 675 millones de metros cúbicos, lo que representa 86.3% de su capacidad total.

“En total, el almacenamiento del Sistema de Cutzamala al día de hoy es de 86.3%, con 675 millones de metros cúbicos. Sigue garantizado el gasto; ahorita estamos en 14 m³, estamos más del 100%, estamos duplicando a lo que teníamos 2024, está garantizado por dos años y, obviamente, la aportación del sistema Cutzamala es para 5 millones de personas. Entonces, las personas, las alcaldías, municipios, que se ven beneficiadas para el sistema Cutzamala tienen el gasto garantizado”. Citlalli Peraza, directora del Organismo de Cuenca de Aguas de Valle de México

Más agua para CDMX y municipios del Estado de México

La aportación del Sistema Cutzamala beneficia a aproximadamente 5 millones de personas, incluyendo a habitantes de la Ciudad de México, Toluca y otros municipios del Estado de México.

Las autoridades señalaron que las alcaldías y municipios que dependen de este sistema tienen garantizado el suministro, gracias a los niveles actuales de almacenamiento.

Tres presas sostienen el abasto del Sistema Cutzamala

El Sistema Cutzamala está integrado principalmente por tres presas:

Villa Victoria

Valle de Bravo

El Bosque

El agua proveniente de estas presas llega a la Planta Los Berros, donde pasa por distintos procesos de potabilización antes de ser enviada a las zonas urbanas.

Mejores niveles en los últimos siete años

Conagua destacó que los niveles actuales del Sistema Cutzamala se encuentran entre los mejores registrados en los últimos siete años, gracias a las lluvias del año pasado, lo que permitió una recuperación significativa tras la sequía.

