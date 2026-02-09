Aerolíneas mexicanas mantienen vuelos a Cuba, pese a falta de combustible

GENERANDO AUDIO...

Cuba informó de la falta de combustible; podría afectar vuelos. Foto: Cuartoscuro

A pesar de la crisis energética que atraviesa Cuba y del anuncio oficial sobre la suspensión parcial del suministro de combustible para aeronaves, aerolíneas mexicanas mantienen, por ahora, sus vuelos hacia La Habana sin cambios.

Viva Aerobús y Aeroméxico confirmaron que sus operaciones continúan con normalidad, en contraste con cancelaciones y ajustes aplicados por compañías internacionales.

Crisis energética en Cuba pone en alerta a la aviación internacional

El gobierno cubano notificó a aerolíneas, a través de un NOTAM con vigencia del 10 de febrero al 11 de marzo, una disponibilidad limitada de combustible aeronáutico en la isla. La medida se da en el contexto de una profunda crisis energética que ya impacta a distintos sectores estratégicos del país.

Esta situación obligó a aerolíneas como Air Canada a suspender vuelos e incluso enviar aviones vacíos únicamente para repatriar pasajeros, mientras otras compañías optaron por escalas técnicas en terceros países para poder completar sus rutas.

Viva Aerobús ajusta logística, pero mantiene vuelos a La Habana

En un comunicado oficial, Viva Aerobús informó que su operación hacia Cuba continuará sin afectaciones para los pasajeros con vuelos programados durante el periodo señalado.

La aerolínea detalló que sus aeronaves cargarán el combustible suficiente en México, lo que permitirá mantener los vuelos desde el AIFA, Monterrey, Mérida y Cancún hacia La Habana, sin depender del suministro en la isla.

Asimismo, recomendó a los usuarios mantenerse atentos a sus correos electrónicos y canales oficiales, ante cualquier eventual actualización operativa.

Aeroméxico mantiene la ruta CDMX–La Habana

Por su parte, Aeroméxico confirmó que la ruta Ciudad de México–La Habana se mantiene activa. La aerolínea señaló que, en caso de cambios derivados de la situación energética en Cuba, estos serán comunicados exclusivamente a través de sus canales oficiales.

Hasta el momento, la empresa no ha anunciado ajustes ni cancelaciones.

Magnicharters, sin información

Magnicharters no ha emitido un comunicado oficial público específico detallando la cancelación o modificación de sus vuelos a La Habana debido a la crisis de combustible en Cuba.

Yucatán, sin afectaciones relevantes en vuelos hacia Cuba

En el caso del sureste del país, los vuelos entre Yucatán y Cuba continúan operando con normalidad. Fuentes cercanas a Grupo ASUR, operador del aeropuerto de Mérida, confirmaron que no se han registrado afectaciones importantes en la conectividad aérea.

Esto ha permitido mantener el flujo turístico y familiar entre la región y la isla, pese al contexto adverso en aeropuertos cubanos donde se ha reportado incluso escasez de turbosina.

Monitoreo permanente ante un escenario incierto

Autoridades aeroportuarias y aerolíneas continúan monitoreando la evolución de la crisis energética en Cuba, ante la posibilidad de que la situación se agrave y obligue a modificar operaciones en las próximas semanas.

Por ahora, los vuelos desde México se mantienen, aunque el panorama sigue siendo frágil y sujeto a cambios.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.