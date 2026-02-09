¡Una década de horror! Violencia letal persiste, pese a bajas en el corto plazo: México Evalúa

GENERANDO AUDIO...

La organización México Evalúa advirtió que, aunque en 2025 se registraron reducciones en la violencia letal, México no vive un proceso consolidado de pacificación, ya que los niveles actuales siguen siendo estructuralmente más altos que en 2015, según su informe Violencia en México 2015-2025: análisis de los datos y propuestas para la paz.

“El país, hay que decirlo, mantiene niveles estructuralmente altos de violencia; sin embargo, también hay que señalar que 2025 mostró una reducción de violencia letal en México”, Mariana Campos, directora general de México Evalúa

De acuerdo con Mariana Campos, directora general de México Evalúa, el país mantiene niveles elevados de violencia, aun cuando en el último año se observó una disminución en algunos indicadores.

“En 2025 se registraron más de 72 mil eventos asociados a violencia letal y esto representa un incremento cercano al 70% respecto al año 2015, este tipo de evidencia pone en contexto las reducciones momentáneas y obliga a mirar trayectorias de largo plazo”, Mariana Campos, directora general de México Evalúa

Pese a las reducciones moderadas en los delitos analizados, aún no se puede hablar de una pacificación.

“El análisis permite observar una reducción anual, ciertamente moderada en el periodo más reciente, pero sobre niveles estructuralmente más altos que registrados hace una década, esta evidencia apunta a ajustes parciales sobre esta base de violencia elevada más que un proceso plenamente consolidado de pacificación”, Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad, México Evalúa

México Evalúa analizó primero cinco delitos como indicadores aislados:

Feminicidio

Homicidio culposo

Homicidio doloso

Otros delitos contra la vida

Desaparición de personas y no localizadas

En feminicidio registró una reducción de 15.5% desde 2024; pero un aumento de 68.5% desde 2015 y entidades con índices más altos como:

Sinaloa

Morelos

Chihuahua

Campeche

Tabasco

Los índices más bajos son:

Guanajuato

Coahuila

Aguascalientes

San Luis Potosí

Nuevo León

Sobre homicidio culposo, desde 2024 hubo una reducción de 4.5%; pero en datos comparados desde hace una década hubo un incremento de 7.7% con niveles altos en:

Quintana Roo

Michoacán

Zacatecas

Nayarit

Guanajuato

Los índices más bajos se presentan en:

Coahuila

Yucatán

Sonora

Hidalgo

Tlaxcala

Respecto a homicidios dolosos, estimaron una reducción nacional de 22.2% desde hace dos años, pero un aumento de casi 31% desde 2015 con entidades que enfrentan niveles altos como:

Colima

Morelos

Sinaloa

Chihuahua

Baja California

Los índices más bajos los presentan:

Tamaulipas

Querétaro

Durango

Coahuila

Yucatán

También se tomaron en cuenta otros delitos contra la vida y la integridad corporal que suelen estar relacionados con homicidios dolosos, pero que no siempre hay claridad en su registro o clasificación.

“Este es el delito que más ha incrementado desde 2015, desde 2018 y desde 2025, tiene el crecimiento más anómalo y resulta francamente atípico frente a la narrativa general de reducción de la violencia. Desde 2015 los otros delitos contra la víctima crecieron prácticamente 370%”, Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad, México Evalúa

El de personas desaparecidas y no localizadas es otro de los indicadores que se ha disparado, con una reducción de 0.5% desde 2024, pero un aumento de casi 213% desde hace 10 años.

“A nivel nacional, las desapariciones mantienen niveles muy elevados y persistentes, incluso en periodos en donde otros delitos muestran reducciones, lo que plantea dudas sobre la solidez de una narrativa de pacificación que no está considerando dentro de la violencia letal todos estos delitos”, Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad, México Evalúa

La organización aglutinó los cinco indicadores y encontró que en general ha habido una reducción marginal en el corto plazo y un aumento considerable en la década que terminó, con entidades donde la violencia no cesa, como Quintana Roo, Michoacán, Zacatecas, Nayarit y Guanajuato.

“La conclusión a nivel nacional es que la violencia letal en el último año ciertamente se redujo 8.6%, pero en 2015 siguen siendo prácticamente 70% más alta que en 2015. Esto indica ajustes recientes sobre una base de violencia estructuralmente elevada”, Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad, México Evalúa

La organización sostuvo que las reducciones recientes son ajustes parciales y que la violencia en México aún no ha sido plenamente contenida.

“Aunque el homicidio doloso registra una caída reciente, otros indicadores asociados a la violencia letal como las personas desaparecidas, el homicidio culposo y otros delitos contra la vida mantienen trayectorias altas e incluso crecientes, esto sugiere que los avances observados todavía están conviviendo con dinámicas de violencia que no han sido plenamente contenidas”, Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad, México Evalúa

