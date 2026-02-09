Presa Valle de Bravo alcanza nivel histórico; Sistema Cutzamala, al 86%

GENERANDO AUDIO...

Presa del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscruo

La presa Valle de Bravo registra el mayor nivel del Sistema Cutzamala, que actualmente se encuentra al 86% de su capacidad, pese a un descenso gradual esperado por la temporada seca, informó la Conagua este lunes. Autoridades llamaron a la población de la Ciudad de México y el Estado de México a cuidar el agua, al recordar el alto costo operativo del sistema.

Al 8 de febrero del 2026, el Sistema Cutzamala está al 86.1% de almacenamiento total. Sus tres presas están:

Villa Victoria, al 83.14%

Valle de Bravo, 90.61%

El Bosque, 80.23%

Sistema Cutzamala: niveles altos, pero con llamado al ahorro

De acuerdo con Citlalli Peraza, directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, el Sistema Cutzamala recorre más de 225 kilómetros y debe vencer mil 100 metros de altura para llevar agua potable a millones de hogares. Por ello, subrayó que cuidar el agua no es una opción, sino una obligación compartida.

“El Sistema Cutzamala atraviesa 225 kilómetros para poder llegar a los hogares, por lo tanto, cuesta mucho, mucho trabajo; aparte, tiene que vencer mil 100 metros de altura, por lo tanto, cuidar el agua no es opción, es una obligación compartida”, Citlalli Peraza, directora del Organismo de Cuenca Aguas de Valle de México

La funcionaria explicó también que el Sistema Cutzamala no tiene fugas.

“En el Sistema Cutzamala no se tienen fugas, la Conagua no tiene fugas, todo el Sistema es automatizado, se tiene cómo se demuestra cómo se comprueba, nosotros tenemos sensores a la entrada y a la salida”, Citlalli Peraza, directora del Organismo de Cuenca Aguas de Valle de México

Recordó que el Sistema Cutzamala está al 86% de su almacenamiento, máximos históricos, y esperan que este año los niveles no bajen tanto, más que lo esperado por la temporada seca.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, lloverá menos que en 2025, pero más que en 2024.

