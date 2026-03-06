Incómodas: Metálica rompe barreras en la lucha libre mexicana

GENERANDO AUDIO...

Incomodidad: estado físico o emocional que provoca molestia. La incomodidad de existir, de atreverse, de no encajar.

Hoy, nueve mujeres nos abren la puerta de su mundo. Una sola palabra las une: incómodas.

Metálica es una destacada luchadora profesional mexicana e integrante de las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Reconocida por su estilo rudo, su particular estética y su tenacidad dentro del cuadrilátero, se ha convertido en una figura que inspira y rompe barreras en un deporte históricamente dominado por hombres.

“Imagínate, siendo una niña pequeña, el estar en un ambiente tan rudo, tan fuerte y, sobre todo, un deporte donde existía, hasta la fecha, sigue existiendo el machismo… pero esa parte donde tienes que enfrentarte tú contra el mundo”. Metálica, Luchadora del CMLL

