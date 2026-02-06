ONU alerta por falta de regulación y malos tratos en anexos de México.

GENERANDO AUDIO...

Personal de la ONU realizaron una visita al país. Foto; Cuartoscuro.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó que persiste una falta de regulación en los anexos de México que deriva en un internamiento forzado y en “malos tratos”.

Así lo indicó el Subcomité para la Prevención de la Tortura, al terminar su tercera visita al país. En un comunicado, la ONU indicó que México “ha demostrado compromiso político para combatir y prevenir la tortura”.

Pese a eso, la jefa de delegación del subcomité, Carmen Comas-Mata, indicó que faltan más medidas de prevención de tortura. Principalmente, en los anexos y centros de adicciones.

“Nos preocupa principalmente la situación observada en los centros de tratamiento de adicciones, especialmente aquellos que operan de forma privada y al margen de un marco regulatorio adecuado.”

De igual forma, los expertos de la ONU señalaron que persiste el internamiento obligatorio de pacientes en los anexos de México. Esto, pese a que las leyes mexicanas prohíben la “institucionalización involuntaria”.

El subcomité destacó que estos espacios ejercen prácticas coercitivas y “operan sin la debida regulación”. Eso “supone un grave riesgo de malos tratos”.

A su vez, Carmen Comas-Mata resaltó que siguen los problemas en las investigaciones sobre impunidad y tortura en estos centros.

“Nos preocupan también los persistentes problemas en la pronta y efectiva investigación de los actos de tortura y la lucha contra la impunidad a pesar del sólido marco jurídico e institucional existente.”

ONU reconoce avances en México

No obstante, los visitadores de la ONU reconocieron que el país tuvo medidas legislativas clave contra la tortura. Están plasmadas en la Ley General de Prevención de la Tortura y a la Ley General de Salud.

De igual forma, el Gobierno federal creó fiscalías especializadas para investigar actos de tortura y fortaleció su Mecanismo Nacional de Prevención. Carmen Comas-Mata reconoció de este organismo, pues es “sólido y profesional, dotado de recursos suficientes”.

Resaltó que el Mecanismo Nacional de Prevención “desarrolla una labor relevante en la prevención de la tortura y otros malos tratos.”

“Sin embargo, es fundamental que se nombre con prontitud a todos los miembros de su Comité Técnico y se restablezca la cooperación con la sociedad civil”, indicó.

Además, el Subcomité para la Prevención de la Tortura destacó que todavía existen brechas entre el marco jurídico y su ejecución en la práctica.

ONU pide a Gobierno de México hacer público el informe

El subcomité presentará un informe confidencial, con conclusiones y recomendaciones, al Gobierno de México. Por ello, alentó al Ejecutivo a hacerlo público y colaborar con la ONU para aplicar las recomendaciones.

Cabe destacar que esta es la tercera visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura. La última ocurrió en 2016.

