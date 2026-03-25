Video muestra a presuntos marines de EE. UU. en territorio mexicano

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Foto: Cuartoscuro

Un video en la frontera de Nogales, Sonora, muestra a presuntos marines de Estados Unidos en territorio mexicano mientras realizaban trabajos en una cerca fronteriza, lo que habría provocado un incidente con elementos de la Guardia Nacional, según el material difundido en redes sociales por el medio Border Línea.

En la grabación se observa a personal armado del lado mexicano de la frontera trabajando en la zona de acceso ferroviario entre México y Estados Unidos. En el video también se menciona que elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para reclamar la presencia de los militares extranjeros.

De acuerdo con lo que se observa en el video, los presuntos militares estadounidenses estaban realizando trabajos de reforzamiento en la puerta de acceso ferroviario hacia Estados Unidos, pero aparentemente se encontraban algunos metros dentro del territorio mexicano.

En la grabación se menciona que:

Los militares estaban armados

Había elementos de la Guardia Nacional cerca del lugar

Se habría registrado una discusión verbal entre autoridades mexicanas y estadounidenses

Posteriormente, llegaron más elementos armados al sitio

El incidente habría ocurrido en la zona de la garita ferroviaria de Nogales, por donde cruzan mercancías entre ambos países.

Incidente en Nogales, Sonora, en zona fronteriza

Nogales, Sonora, es uno de los puntos fronterizos más importantes entre México y Estados Unidos, especialmente para el cruce ferroviario y comercial. En esa zona existen puertas y cercas que se abren cuando pasa el tren de carga entre ambos países.

Según lo narrado en el video, los trabajadores y militares estadounidenses habrían ingresado a territorio mexicano para reforzar la estructura metálica de la puerta fronteriza, lo que generó molestia entre algunas personas que se encontraban en el lugar.

En la grabación también aparece un ciudadano que reclama a los militares estadounidenses que no deben ingresar a territorio mexicano para vigilar su país y que deben permanecer del lado de su frontera.

El hombre menciona que, si soldados mexicanos ingresaran armados a territorio estadounidense, probablemente serían detenidos, por lo que pide respeto a la soberanía territorial.

Hasta el momento, ninguna autoridad del Gobierno de México ni del de Estados Unidos ha emitido un comunicado oficial confirmando o explicando lo ocurrido.

Tampoco se ha confirmado oficialmente si los hombres armados que aparecen en la grabación pertenecen al Ejército de Estados Unidos, a la Guardia Nacional estadounidense o si forman parte de personal de seguridad fronteriza.

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