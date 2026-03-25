Simulacro Nacional 2026: fechas confirmadas, registro obligatorio y qué hacer el 6 de mayo

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Primer Simulacro Nacional de 2026. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Para fomentar la cultura de la prevención y reacción ante emergencias o desastres, las autoridades federales recordaron que el primer Simulacro Nacional 2026 ya tiene fecha y hora. Este ejercicio se realizará el 6 de mayo a las 11:00 horas; igualmente, recordaron que el registro de inmuebles estará disponible hasta el 5 de mayo a las 23:59 horas, según la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Fechas de simulacros en México 2026

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, este año se realizarán dos simulacros nacionales:

6 de mayo de 2026 – 11:00 horas

19 de septiembre de 2026 – 11:00 horas

El primero coincide con el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y el segundo se realizará por primera vez un sábado.

¿Dónde sonará la alerta sísmica?

Durante los simulacros, la alerta se activará en múltiples entidades:

Ciudad de México

Estado de México

Oaxaca

Puebla

Guerrero

Michoacán

Morelos

Colima

En total, sonarán más de 14 mil altavoces, además de alertas enviadas a más de 105 millones de teléfonos celulares.

Registro obligatorio: fecha límite y cómo hacerlo

Las autoridades convocaron a instituciones públicas y privadas a registrar sus inmuebles:

Fecha límite: 5 de mayo de 2026, 23:59 horas

5 de mayo de 2026, 23:59 horas Registro: gratuito e individual por inmueble

Nadie puede cobrar por este trámite.

Además, cada inmueble deberá definir su propia hipótesis de riesgo, ya que no en todo el país los simulacros serán por sismo; también pueden contemplarse incendios u otras emergencias.

En febrero ya hubo un simulacro: sólo participaron CDMX y Edomex

Previo al ejercicio nacional, el pasado 18 de febrero de 2026 se realizó un simulacro regional en la Ciudad de México y el Estado de México, como parte de las pruebas del sistema de alertamiento.

En ese ejercicio:

Sonaron cerca de 13 mil 900 altavoces

También se probó el envío de alertas a celulares

Se evaluaron ajustes en el mensaje del alertamiento

Este tipo de pruebas permite afinar detalles técnicos antes del simulacro nacional.

¿Qué debes hacer durante el simulacro?

El objetivo es evaluar la reacción ante emergencias. Sigue estas recomendaciones:

Identifica rutas de evacuación

Atiende indicaciones de brigadas internas

No corras ni empujes

Dirígete a puntos de reunión seguros

Participa con seriedad

¿Por qué es importante participar?

El Sistema Nacional de Protección Civil impulsa estos ejercicios para fortalecer la cultura de prevención y mejorar la coordinación entre autoridades y ciudadanía.

Además, el simulacro del 19 de septiembre será el primero en realizarse en sábado, lo que permitirá evaluar la respuesta en un contexto distinto al horario laboral.

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