Senado autoriza ingreso de militares de EE. UU. a México; realizarán tareas de capacitación rumbo al Mundial 2026

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Autorizan ingreso de militares de EE. UU. a México. Foto: Reuters/Cuartoscuro

El Senado de la República aprobó el ingreso de 35 elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a territorio nacional, con el objetivo de capacitar a efectivos mexicanos para garantizar la seguridad en el Mundial de Futbol que se realizará en nuestro país a partir del próximo 11 de junio de 2026.

Con 110 votos a favor, un voto en contra y cinco abstenciones, los legisladores avalaron que los militares estadounidenses participen en el Evento SOF 32 denominado “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”, que se llevará a cabo del 3 de abril al 1 de mayo de 2026 en nuestro país.

“El adiestramiento conjunto no sólo eleva las capacidades técnicas de nuestras fuerzas armadas, fortalece la legalidad en su actuación, porque entrenar bajo estándares internacionales también implica asegurar que las operaciones de interdicción, de protección o de respuesta a emergencias se realicen con pleno respeto a los derechos humanos”, Raquel Bonilla Herrera, senadora de Morena

Militares de EE. UU. capacitarán en seguridad para Mundial 2026

La delegación de efectivos estadounidenses ingresará a territorio nacional con armamento y equipamiento militar a bordo de una aeronave de transporte tipo “Hércules C-130”, perteneciente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América.

El adiestramiento está dirigido específicamente a elementos de:

Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México

Unidad Naval de Protección Aeroportuaria

Fuerza de Tarea Copa Mundial de Fútbol 2026 (FTCMF 2026)

Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Los agentes mexicanos serán capacitados en reacción, manejo de eventos de crisis y en mejorar la interoperabilidad de las diferentes unidades de Marina y primeros respondientes.

De acuerdo con la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ruth González Silva, las actividades se realizarán en distintas instalaciones del país.

“Las actividades tendrán lugar en diversas sedes del país, entre ellas el Aeropuerto Internacional de Toluca, la Unidad Naval de Operaciones Especiales; el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México; instalaciones portuarias en Veracruz; el edificio sede de la Secretaría de Marina en la capital del país”, Ruth González Silva, senadora del PVEM

Debate en Senado por presencia militar de EE. UU.

Durante la discusión, Movimiento Ciudadano votó en abstención y exigió al Gobierno federal información sobre las declaraciones del Jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Gregory Michael Guillot, sobre los ejercicios marítimos con diversos países de América Latina por presuntos riesgos hemisféricos.

“¿Cuáles acciones se tienen detectadas de influencia rusa o china en nuestro país, que a la fecha no conocemos? No se nos ha compartido y por supuesto queremos saber qué riesgos en todo caso implican estas acciones porque de nada de eso se le ha informado a este Senado”, Alejandra Barrales Magdaleno, senadora de Movimiento Ciudadano

Morena reclamó que se abordará un tema de agenda política en la discusión del dictamen, pero matizó su postura derivada de los conflictos armados que involucran a las fuerzas armadas del vecino país.

“Por un lado, es correcto la coordinación, viene un evento importante como es el mundial de futbol, se tiene todavía que afinar más las medidas de seguridad y generar esa coordinación en beneficio de la gente y de todos los visitantes que habrá, pero no puede dejar de señalarse esta situación de agresión a países soberanos”, Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena

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