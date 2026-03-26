México lanza programa para fortalecer pronósticos del clima

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Nuevo sistema fortalecerá pronósticos meteorológicos en México. Foto: Uno TV

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que el 25 de marzo inició el Programa Mexicano de Supercómputo, con el objetivo de fortalecer los pronósticos meteorológicos y los sistemas de alerta temprana en el país.

El arranque del programa se realiza en colaboración con el Barcelona Supercomputing Center, donde se puso en marcha un protocolo de investigación climatológica enfocado en mejorar la precisión de la información climática en México.

Nuevo protocolo busca mejorar predicción del clima en México

El programa contempla el uso de nuevos insumos para optimizar el análisis de datos generados por la red de estaciones meteorológicas del país, que cuenta con registros históricos desde 1950.

De acuerdo con la ATDT, uno de los principales retos es que esta información no siempre está distribuida de forma uniforme, por lo que el nuevo esquema permitirá una mayor resolución espacial y temporal en los modelos de pronóstico.

Esto facilitará el análisis de eventos climáticos extremos, así como la generación de información más precisa para la toma de decisiones.

Supercomputadora permitirá procesar millones de datos en horas

Como parte del programa, México utilizará la supercomputadora MareNostrum 5, la cual tiene la capacidad de realizar 314 mil billones de cálculos por segundo.

Esta infraestructura permitirá procesar millones de datos climáticos en menor tiempo, reduciendo procesos que anteriormente podían tardar semanas a solo unas horas.

Participan Conagua, SMN y especialistas en análisis de datos

El proyecto es coordinado por la ATDT y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, con la participación del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua.

Una unidad de análisis del SMN trabajará directamente en las instalaciones del BSC, lo que también contribuirá al desarrollo de talento especializado y al fortalecimiento de capacidades técnicas en el país.

Proyecto impulsará desarrollo de supercomputadora mexicana

Entre los objetivos del programa se encuentra la creación de la supercomputadora mexicana Coatlicue, que se plantea como parte de la estrategia para consolidar la infraestructura tecnológica nacional.

Además del ámbito meteorológico, el programa contempla aplicaciones en sectores como:

Agricultura

Aduanas

Inteligencia artificial

Gestión de riesgos

Información será pública y gratuita

Las autoridades indicaron que los datos generados serán de acceso público, lo que permitirá su uso por parte de instituciones académicas, dependencias gubernamentales y centros de investigación.

Esta información podrá aplicarse en áreas como la planeación territorial, el diseño de políticas públicas y la prevención de desastres naturales.

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