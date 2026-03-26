Banxico baja tasa de interés a 6.75% y ajusta pronóstico de inflación para 2026

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Foto: Cuartoscuro

El Banco de México (Banxico) anunció que reducirá la tasa de interés en 25 puntos base para dejarla en 6.75%, con efectos a partir del 27 de marzo de 2026. La decisión fue tomada por mayoría de la Junta de Gobierno ante el panorama de inflación, la debilidad económica en México y la incertidumbre internacional.

La decisión de Banxico forma parte del ciclo de recortes a la tasa de interés que el banco central ha realizado en los últimos meses. De acuerdo con el comunicado, la Junta de Gobierno consideró varios factores para tomar la decisión:

Debilidad de la actividad económica en México

Niveles del tipo de cambio

Entorno internacional incierto

Conflictos geopolíticos en Medio Oriente

Evolución de la inflación

La votación no fue unánime. Tres integrantes votaron por bajar la tasa a 6.75%, mientras que dos miembros votaron por mantenerla en 7.00%.

El banco central explicó que la postura monetaria actual permitirá enfrentar los riesgos económicos y mantener la inflación bajo control.

Inflación en México sube y ajustan pronóstico

En su informe, Banxico informó que la inflación general subió de 3.77% a 4.63% entre enero y marzo de 2026, principalmente por el aumento en el componente no subyacente, es decir, productos con precios más volátiles como energéticos y alimentos.

En contraste, la inflación subyacente, que elimina productos volátiles y refleja mejor la tendencia de precios, se mantuvo prácticamente sin cambios, pasando de 4.47% a 4.46%.

El banco central también ajustó al alza sus pronósticos de inflación para 2026, debido a:

Mayor inflación en servicios

Trayectoria más alta de la inflación no subyacente

Presiones externas

Tipo de cambio

Conflictos geopolíticos

Aun así, el banco central prevé que la inflación converja a la meta de 3% en el segundo trimestre de 2027.

Riesgos para la economía e inflación

El Banco de México advirtió que existen varios riesgos que podrían afectar la inflación y la economía mexicana en los próximos meses.

Riesgos al alza para la inflación:

Conflictos geopolíticos

Presiones en costos de producción

Depreciación del peso

Problemas climáticos que afecten alimentos

Persistencia de la inflación subyacente

Riesgos a la baja:

Menor crecimiento económico en México o Estados Unidos

Menor impacto de costos en precios

Apreciación del peso

El banco central señaló que el balance de riesgos para la inflación mantiene un sesgo al alza, es decir, existe mayor probabilidad de que la inflación suba a que baje.

¿Habrá más recortes a la tasa de interés?

Hacia adelante, Banxico indicó que podría realizar nuevos recortes a la tasa de interés si las condiciones económicas lo permiten. La Junta de Gobierno explicó que seguirá evaluando:

Inflación

Tipo de cambio

Economía global

Condiciones financieras

Actividad económica en México

El objetivo es que la tasa de interés sea congruente con la meta de inflación de 3% y mantener estabilidad en los precios.

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