Banxico baja tasa de interés a 6.75% y ajusta pronóstico de inflación para 2026
El Banco de México (Banxico) anunció que reducirá la tasa de interés en 25 puntos base para dejarla en 6.75%, con efectos a partir del 27 de marzo de 2026. La decisión fue tomada por mayoría de la Junta de Gobierno ante el panorama de inflación, la debilidad económica en México y la incertidumbre internacional.
La decisión de Banxico forma parte del ciclo de recortes a la tasa de interés que el banco central ha realizado en los últimos meses. De acuerdo con el comunicado, la Junta de Gobierno consideró varios factores para tomar la decisión:
- Debilidad de la actividad económica en México
- Niveles del tipo de cambio
- Entorno internacional incierto
- Conflictos geopolíticos en Medio Oriente
- Evolución de la inflación
La votación no fue unánime. Tres integrantes votaron por bajar la tasa a 6.75%, mientras que dos miembros votaron por mantenerla en 7.00%.
El banco central explicó que la postura monetaria actual permitirá enfrentar los riesgos económicos y mantener la inflación bajo control.
Inflación en México sube y ajustan pronóstico
En su informe, Banxico informó que la inflación general subió de 3.77% a 4.63% entre enero y marzo de 2026, principalmente por el aumento en el componente no subyacente, es decir, productos con precios más volátiles como energéticos y alimentos.
En contraste, la inflación subyacente, que elimina productos volátiles y refleja mejor la tendencia de precios, se mantuvo prácticamente sin cambios, pasando de 4.47% a 4.46%.
El banco central también ajustó al alza sus pronósticos de inflación para 2026, debido a:
- Mayor inflación en servicios
- Trayectoria más alta de la inflación no subyacente
- Presiones externas
- Tipo de cambio
- Conflictos geopolíticos
Aun así, el banco central prevé que la inflación converja a la meta de 3% en el segundo trimestre de 2027.
Riesgos para la economía e inflación
El Banco de México advirtió que existen varios riesgos que podrían afectar la inflación y la economía mexicana en los próximos meses.
Riesgos al alza para la inflación:
- Conflictos geopolíticos
- Presiones en costos de producción
- Depreciación del peso
- Problemas climáticos que afecten alimentos
- Persistencia de la inflación subyacente
Riesgos a la baja:
- Menor crecimiento económico en México o Estados Unidos
- Menor impacto de costos en precios
- Apreciación del peso
El banco central señaló que el balance de riesgos para la inflación mantiene un sesgo al alza, es decir, existe mayor probabilidad de que la inflación suba a que baje.
¿Habrá más recortes a la tasa de interés?
Hacia adelante, Banxico indicó que podría realizar nuevos recortes a la tasa de interés si las condiciones económicas lo permiten. La Junta de Gobierno explicó que seguirá evaluando:
- Inflación
- Tipo de cambio
- Economía global
- Condiciones financieras
- Actividad económica en México
El objetivo es que la tasa de interés sea congruente con la meta de inflación de 3% y mantener estabilidad en los precios.
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