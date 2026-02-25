México manda otro cargamento de ayuda humanitaria a Cuba en buques de la Marina

GENERANDO AUDIO...

México envió ayuda humanitaria a Cuba

México volvió a enviar ayuda humanitaria a Cuba. La Secretaría de Marina informó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, salió un nuevo cargamento para apoyar a la población civil en la isla.

El envío se hizo este martes desde el puerto de Veracruz, con dos buques de la Armada de México: el Buque de Apoyo Logístico Papaloapan y el Huasteco. En total, transportan 1,193 toneladas de víveres.

El buque ARM Papaloapan lleva la mayor parte de los alimentos: 1,078 toneladas de productos de primera necesidad, principalmente frijol y leche en polvo, detalló la Marina.

Por su parte, el ARM Huasteco transporta 92 toneladas de frijol y 23 toneladas de alimentos varios. Estas 23 toneladas fueron reunidas por organizaciones sociales, con apoyo del Gobierno de la Ciudad de México, en un centro de acopio instalado en el Centro Histórico. La Marina precisó que se trata de una primera entrega.

Además del traslado, la operación requirió trabajo logístico: participaron más de 350 elementos navales, además del uso de una grúa y cinco montacargas para las maniobras de embarque y desembarque. El tiempo estimado del viaje por mar es de cuatro días.

La Secretaría de Marina también señaló que México mantiene una tradición de solidaridad con los pueblos de América Latina, y recordó que en meses recientes se ha enviado apoyo a distintos países ante emergencias como incendios, inundaciones y desastres naturales en la región.

