Los indeclinables del PVEM y el PT para apoyar reforma electoral

GENERANDO AUDIO...

Senado de la República. Foto: Cuartoscuro.

El PVEM y el PT en el Senado fijaron sus “indeclinables” para acompañar la reforma electoral, durante la discusión en la Cámara Alta. Entre los puntos clave están la reducción del financiamiento público a partidos, sin afectar la equidad, y medidas para frenar el dinero del crimen organizado en campañas.

PVEM y PT plantean recorte a financiamiento

El coordinador del Verde, Manuel Velasco Coello, propuso disminuir el financiamiento público a los partidos, pero tomando como base el monto que recibe el partido con menos prerrogativas.

“En las mesas en que participaron compañeros nuestros, plantearos que en las prerrogativas de los partidos tomáramos como base el que menos prerrogativas recibe,, que es el Partido del Trabajo; si esta propuesta se aprobara, se ahorrarían cerca de 3 mil millones de pesos”. Manuel Velasco Coello coordinador del PVEM, Senado

Sin embargo, el senador Gerardo Fernández Noroña expresó que no está convencido de repartir los recursos en partes iguales, pues considera que debe reconocerse el respaldo ciudadano que tiene cada fuerza política en las urnas.

“Hay un planteamiento de que sea en las mismas condiciones a todos los partidos; yo no estoy convencido de que debamos repartir de manera equitativa a todos los partidos, porque hay un reconocimiento al mayor respaldo popular, porque hay que recordar que son recursos públicos”. Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena

Otro de los puntos que el Partido Verde Ecologista de México marcó como indeclinable es no debilitar al Instituto Nacional Electoral ni a los organismos públicos locales electorales.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín señaló que cualquier mejora no puede significar un retroceso en la estructura o facultades que ya existen.

“Es justo que se pretenda mejorar esa parte, pero de ninguna manera puede ser a costa de lo que ya se ha conseguido y de lo que se tiene”. Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PVEM

Reforma Electoral debe frenar dinero del crimen

Uno de los consensos es endurecer reglas contra el financiamiento ilegal. Velasco planteó que los candidatos sean certificados para comprobar que no tienen vínculos con el crimen organizado.

“La certificación de los candidatos: es muy importante que todos los órganos del Estado mexicano puedan certificar que no tengan vínculos con el crimen organizado, y que si algún aspirante no tiene esta certificación, pues que no sea candidato a competir, que rebasar los topes de campaña sea motivo de nulidad del triunfo y que suba el segundo lugar”. Manuel Velasco Coello, coordinador del PVEM, Senado

El coordinador del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, coincidió en que se debe retirar el registro a partidos que reciban dinero del crimen organizado o del llamado huachicol fiscal.

“Esa debería de ser la columna vertebral de la reforma electoral, quitarle el registro a los partidos políticos que reciban dinero del crimen organizado y del huachicol fiscal; esa debería de ser la reforma”. Ricardo Anaya Cortés Coordinador del PAN

En cuanto a la representación de minorías, el PVEM defendió mantener un esquema de plurinominales que evite la subrepresentación en el Congreso.

La discusión de la reforma electoral continuará en comisiones y en el pleno del Senado en las próximas semanas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.