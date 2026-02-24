Honda suspende operaciones temporalmente en Guadalajara tras violencia por muerte del “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

Honda suspende operaciones temporalmente en Guadalajara. Foto: AFP

La empresa automotriz Honda suspendió actividades en su planta de Guadalajara tras la ola de violencia desatada por la muerte de Nemesio Oseguera, el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La compañía japonesa aseguró que se encuentra “evaluando las condiciones” para retomar labores.

De acuerdo con Honda, se evalúan las condiciones de seguridad en Guadalajara, que enfrenta un clima tenso tras la reacción del CJNG, que incluyó quema de vehículos y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país el domingo, en respuesta a la muerte del “Mencho”.

“Como medida de precaución, nuestras operaciones en nuestras instalaciones de Guadalajara se suspendieron temporalmente el lunes 23 de febrero”, informó a la AFP una portavoz del fabricante de automóviles.

Tras el anuncio de la suspensión de actividades, Honda no ha dado una fecha para regresar a sus funciones en la planta de Guadalajara, destacando que la reapertura será “cuando sea apropiado”.

Honda tiene dos plantas de producción en México, una en El Salto, Jalisco, y otra en Celaya, estado de Guanajuato.

México es sede de fábricas de las principales empresas automotrices del mundo, como Honda, Ford, General Motors, BMW y Audi. El sector representa el 3.6% del PIB del país.

La operación militar para la captura del “Mencho”, de 59 años, se realizó el domingo en Jalisco. Durante y después de los enfrentamientos, murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil, informaron las autoridades nacionales. Oseguera cayó herido y falleció cuando era trasladado a un hospital.

El Gobierno estatal informó el martes que el sistema de transporte público opera en un 70% en Guadalajara y anunció que las clases en las escuelas reanudarán el miércoles.

