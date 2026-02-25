Revisan en Palacio Nacional reforma electoral; aún no hay acuerdo y se presenta mañana

GENERANDO AUDIO...

Los coordinadores parlamentarios de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) regresaron a Palacio Nacional para revisar con la presidenta Claudia Sheinbaum la iniciativa de reforma electoral impulsada por el Ejecutivo.

La reunión se llevó a cabo este martes, día en el que originalmente estaba prevista la presentación pública del proyecto, la cual fue pospuesta 24 horas. A su llegada, los legisladores señalaron disposición al diálogo; sin embargo, reconocieron que aún no existen acuerdos definitivos entre los partidos aliados.

Reforma electoral será enviada al Congreso este miércoles

En la conferencia matutina del 24 de febrero de 2026 ,la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la reforma electoral será presentada este miércoles ante la Cámara de Diputados.

Indicó que el PT y el PVEM solicitaron algunas horas para revisar la propuesta, la cual ya fue expuesta a los partidos aliados en Palacio Nacional. Señaló que el tema de las diputaciones plurinominales es el punto que ha generado diferencias dentro de la alianza legislativa.

Temas que mantienen atoradas las negociaciones

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, explicó que existen al menos tres puntos que han generado mayor dificultad en las conversaciones internas.

Detalló que los temas en discusión son:

El gasto electoral en elecciones .

. La fiscalización de los recursos públicos .

. La integración de las Cámaras, particularmente en la fórmula de mayoría y representación proporcional.

Monreal expresó confianza en que prevalezcan la prudencia y la sensatez entre los aliados para alcanzar consensos antes de la presentación formal del documento.

Partido Verde prefiere esperar el texto final

Por su parte, el coordinador del PVEM en la Cámara de Diputados, Carlos Puente, indicó que su bancada esperará a que la iniciativa sea presentada públicamente para fijar una postura definitiva.

Señaló que el partido no desea adelantar opiniones sin conocer el contenido final del proyecto. Añadió que no existe una contrapropuesta formal ni una negociación de intercambio político, sino un proceso de revisión y escucha respecto a cómo será presentada la propuesta del Ejecutivo.

Puente subrayó que se trata de una facultad constitucional de la presidencia y afirmó que su grupo parlamentario analizará el texto una vez que sea entregado.

Aseguran que la alianza no está en riesgo

El legislador del Partido Verde sostuvo que la coalición conformada por Morena, PVEM y PT se mantiene firme. Afirmó que los partidos continúan trabajando de manera conjunta con miras a los próximos procesos electorales y a la búsqueda de mayoría calificada en el Congreso.

En tanto, Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo, ingresó a la reunión en Palacio Nacional sin emitir declaraciones a medios.

Mientras se presenta la reforma electoral, continúan las conversaciones internas entre los partidos aliados del bloque mayoritario.

