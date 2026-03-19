Finlandia, Islandia y Dinamarca encabezan ranking mundial de felicidad; México, en el lugar 12

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Fotos: AFP y Cuartoscuro

El World Happiness Report 2026 colocó a México en el lugar 12 del ranking global de felicidad, con una calificación de 6.972 en evaluación de vida. El reporte ubica a Finlandia en la primera posición, seguida de Islandia y Dinamarca, mientras Costa Rica aparece en el cuarto sitio y marca la mejor posición histórica para un país de América Latina.

En un año, nuestro país descendió dos lugares, ya que en 2025 ocupó el décimo puesto dentro del mismo ranking. El estudio, elaborado con datos de Gallup y coordinado por el Wellbeing Research Centre de la Universidad de Oxford, mide la felicidad a partir de la Escalera de Cantril, una pregunta en la que las personas califican su vida del 0 al 10.

El ranking se construye con el promedio de las respuestas de 2023 a 2025 y no con un índice armado por expertos, sino con la evaluación que cada persona hace de su propia vida.

México entra al top 15 de felicidad y el estudio explica por qué

De acuerdo con el World Happiness Report 2026, México forma parte del grupo de países con mayores niveles de felicidad en el mundo. Aunque aparece en el puesto 12, el propio reporte aclara que en esa zona del ranking hay países muy cercanos entre sí, por lo que pequeñas diferencias en promedio pueden mover varias posiciones.

El top 10 quedó así:

Finlandia Islandia Dinamarca Costa Rica Suecia Noruega Países Bajos Israel Luxemburgo Suiza.

En el otro extremo, Afganistán volvió a ocupar el último lugar del ranking. Los 10 países menos felices son:

Tanzania

Egipto

República Democrática del Congo

Líbano

Yemen

Botsuana

Zimbabue

Malaui

Sierra Leona

Afganistán

¿Por qué México está entre los 12 países más felices?

Para explicar el caso mexicano, el estudio entra al terreno de las redes sociales. Según el reporte, América Latina se distingue por combinar alto uso de redes con niveles altos de bienestar, algo que contrasta con otras regiones. En el caso de México, los autores usaron la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021, que incluye indicadores de satisfacción con la vida, evaluación de vida, emociones positivas, emociones negativas y problemas de salud mental, junto con la frecuencia de uso de cinco plataformas.

Ahí aparece uno de los hallazgos más claros del informe: WhatsApp y Facebook, las plataformas más usadas en México, muestran una asociación favorable con la felicidad. El estudio señala que estas plataformas de conexión social se relacionan de forma positiva con mejores indicadores de bienestar, mientras que las plataformas de contenido algorítmico muestran relaciones menos favorables cuando el uso es alto.

México no es “más feliz” sólo por economía, sino porque:

La gente mantiene lazos sociales fuertes

Usa redes como herramienta de conexión , no sólo de consumo

, no sólo de consumo Eso impacta directamente en cómo se percibe la vida

México supera a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Japón

El lugar 12 de México lo deja por encima de varias economías desarrolladas en el ranking de felicidad. En la lista de 2026, Estados Unidos aparece en la posición 23, Canadá en la 25, Reino Unido en la 29, Francia en la 35 y Japón en la 61. También queda arriba de Alemania, que ocupa el sitio 17.

El propio comunicado subraya que el nivel de felicidad de México se mantuvo estable frente al reporte previo y que su calificación no es estadísticamente distinta a la de varios países ubicados entre los primeros lugares del bloque alto de la tabla.

Costa Rica lidera en América Latina; México es segundo en la región

En América Latina, Costa Rica fue el país mejor ubicado al colocarse en el lugar 4 del ranking mundial. Después aparece México en la posición 12, seguido por Uruguay en la 31 y Brasil en la 32. Más abajo figuran El Salvador en la 37, Panamá en la 39, Guatemala en la 42 y Argentina en la 44.

El listado regional continúa con Chile en el puesto 50, Nicaragua en el 51, Paraguay en el 57, Ecuador en el 59, Honduras en el 63, República Dominicana en el 64, Colombia en el 68, Perú en el 72, Bolivia en el 78 y Venezuela en el 80.

Ese resultado refuerza una de las conclusiones del estudio: los países latinoamericanos suelen reportar niveles de felicidad más altos de lo que cabría esperar sólo por variables económicas. El reporte menciona que, en esta región, influyen de manera importante factores como el apoyo social, la vida comunitaria y la forma en que se usan las plataformas digitales.

¿Qué otros factores analiza el estudio?

El estudio también recuerda que la felicidad no se explica sólo por el entorno digital. Entre los factores que usa para analizar las diferencias entre países están el PIB per cápita, el apoyo social, la esperanza de vida saludable, la libertad para tomar decisiones, la generosidad y la percepción de corrupción. Aun así, la posición de México confirma que el ingreso no lo es todo en esta medición.

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