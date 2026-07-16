México y Panamá fortalecen cooperación; Sheinbaum respalda neutralidad del Canal y acuerdan ampliar agenda bilateral

GENERANDO AUDIO...

Foto: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, reafirmaron la relación bilateral entre ambos países con una agenda enfocada en comercio, inversión, seguridad, infraestructura, cooperación agropecuaria y fortalecimiento de la integración regional.

Durante un mensaje conjunto desde Palacio Nacional, la mandataria mexicana expresó el respaldo de México al Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá, al tiempo que ambos gobiernos coincidieron en ampliar la cooperación en diversos sectores estratégicos.

En Palacio Nacional, recibimos al presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, y a su esposa Maricel Cohen. Fortalecemos lazos en comercio, inversión, conectividad, infraestructura, seguridad, cultura, educación e innovación.



México y Panamá escriben un nuevo capítulo de… pic.twitter.com/OBFjCxiTay — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 15, 2026

México respalda la neutralidad del Canal de Panamá

Claudia Sheinbaum reiteró el apoyo del Gobierno de México al Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá, al considerar que este mecanismo contribuye al comercio internacional y fortalece la cooperación entre los países de la región.

Por su parte, José Raúl Mulino agradeció el respaldo mexicano y señaló que buscará que más naciones latinoamericanas se adhieran a dicho protocolo para fortalecer la protección de esta vía estratégica.

Encuentro bilateral México-Panamá, mensaje a medios de comunicación. Palacio Nacional https://t.co/Oi6OsEBix8 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 15, 2026

Gusano barrenador, uno de los principales temas de cooperación

Uno de los acuerdos destacados durante la reunión fue la colaboración para combatir el gusano barrenador del ganado.

Sheinbaum reconoció la experiencia técnica de Panamá en el control biológico de la plaga y destacó que la nueva biofábrica instalada en Metapa de Domínguez, Chiapas, retoma el modelo desarrollado en la planta panameña de Pacora.

Además, informó que México recibe semanalmente pupas provenientes de Panamá para fortalecer la producción de moscas estériles utilizadas en el combate de esta plaga.

Comercio, inversión y seguridad, entre los acuerdos

Los mandatarios acordaron impulsar una agenda conjunta en materia de:

Comercio e inversión.

Conectividad e infraestructura.

Seguridad y combate a la delincuencia.

Turismo y cultura.

Educación e innovación.

Movilidad y cooperación regional.

Mulino destacó que Panamá mantiene un crecimiento económico cercano al 4% y cuenta con un centro logístico y financiero que puede representar nuevas oportunidades para las empresas mexicanas.

Panamá invita a México a reforzar la cooperación regional

Durante su intervención, el presidente panameño también propuso fortalecer la coordinación regional en materia de seguridad y combate al narcotráfico mediante un encuentro impulsado junto con la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Asimismo, felicitó al Gobierno de México por las acciones realizadas contra la delincuencia organizada y señaló que la cooperación entre los países de la región será clave para enfrentar los retos comunes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.