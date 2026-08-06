México priorizará energías renovables tras recomendaciones de comité científico

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México priorizará energías renovables. Foto: Uno TV

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México incorporará las 10 primeras conclusiones preliminares del Comité de Científicos y Especialistas para el Análisis de Explotación de Gas Natural No Convencional, con el propósito de fortalecer la soberanía energética, reducir la dependencia del gas importado desde Estados Unidos y garantizar que cualquier decisión se sustente en evidencia científica.

“¿Qué objetivo tiene esto? No depender tanto del exterior, aún con toda la explotación que se hiciera de gas no convencional, seguiríamos importando de Estados Unidos; el objetivo es bajar la importación”, afirmó Sheinbaum.

México priorizará energías renovables. Foto: Uno TV

Gobierno priorizará energías renovables y eficiencia energética

Entre las primeras recomendaciones presentadas por el comité destaca que la política energética del país debe enfocarse en acelerar la incorporación de fuentes renovables para la generación de electricidad y fortalecer programas nacionales de eficiencia energética.

Asimismo, los especialistas plantearon incrementar la producción nacional de gas natural convencional, reducir la quema de gas asociado a la producción petrolera y desarrollar mecanismos que permitan un aprovechamiento responsable de los recursos energéticos.

Como parte de las primeras acciones, la presidenta anunció que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizará pozos de exploración para determinar si existen cuerpos de agua salada profunda y gas natural no convencional en las cuencas Sabinas-Burro-Picachos, ubicadas entre Coahuila y Nuevo León, así como en la cuenca de Burgos, en el noreste de Tamaulipas.

Recomiendan prohibir extracción en la cuenca Tampico-Misantla

Uno de los principales planteamientos del comité consiste en prohibir actividades de extracción de gas natural no convencional en la región de la cuenca Tampico-Misantla, debido a criterios relacionados con la protección ambiental, la biodiversidad y la densidad poblacional.

Los especialistas también recomendaron:

Confirmar la existencia de reservas mediante estudios y perforaciones exploratorias

Garantizar el uso de las mejores prácticas ambientales

Realizar consultas previas, libres e informadas con las comunidades involucradas

Impulsar la proveeduría local para generar empleos regionales

Mantener un monitoreo científico independiente sobre los posibles impactos ambientales

México importa el 75% del gas natural que consume

La doctora Alma América Porres Luna, integrante del comité, explicó que México consume actualmente 9.1 miles de millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de los cuales:

58% se destina a la generación de electricidad

se destina a la generación de electricidad 19% corresponde al autoconsumo de Pemex

corresponde al autoconsumo de Pemex 12% es utilizado por la industria

es utilizado por la industria 11% se emplea en hogares y comercios

Añadió que el país importa el 75% del gas que consume, y de ese volumen, 93% proviene de yacimientos no convencionales ubicados principalmente en Estados Unidos.

Por ello, señaló que fortalecer la generación eléctrica mediante energías renovables, incrementar la producción nacional convencional y mejorar la eficiencia energética permitirá reducir gradualmente esa dependencia.

Comité continuará asesorando al Gobierno

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, informó que el comité, integrado por 54 especialistas, continuará acompañando al Gobierno federal para actualizar las recomendaciones conforme avancen los estudios técnicos y científicos.

Los expertos también establecieron una serie de condiciones para cualquier eventual desarrollo de yacimientos no convencionales, entre ellas la protección de los acuíferos, el uso exclusivo de agua salada profunda o agua residual, el reciclaje de al menos el 75% del agua utilizada, la prohibición de químicos altamente tóxicos y la implementación de monitoreos permanentes sobre la calidad del agua y los ecosistemas.

Antes de considerar cualquier proyecto de explotación, el comité recomendó confirmar la existencia de reservas, verificar la separación entre los acuíferos de agua potable y las formaciones profundas, así como evaluar la viabilidad técnica, económica y ambiental de las tecnologías que eventualmente pudieran emplearse

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