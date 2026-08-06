Mario Delgado niega haber violado la ley por mencionar a Sheinbaum en video

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Foto: Cuartoscuro.

Mario Delgado negó, en entrevista con Uno TV, haber violado la ley luego de afirmar que el dinero de la Beca Rita Cetina lo envía la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La declaración del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) fue cuestionada por los cibernautas quienes consideraron que se habría cometido un delito.

Mario Delgado niega haber cometido un delito

En medio de la polémica, Mario Delgado negó, en entrevista con Pablo Valdés y Rocío Ireta en A las Nueve en Uno, que sus palabras hayan incurrido en un delito y reiteró que fue la presidenta quien hizo el compromiso en campaña.

“No hay ninguna violación a la ley. Yo fui presidente de un partido, sé lo que se puede decir y lo que no se puede decir… y sí tiene que ver que fue la presidenta Claudia Sheinbaum quien hizo este compromiso en campaña… que den su interpretación, la ley no prohíbe esto. Es un video informativo”, Mario Delgado, secretario de Educación

Además, el titular de la SEP aseguró que todo se trataba del enojo de los opositores.

“Lo que sí es que están enojados los de la derecha. Los que antes se robaban el dinero, dinero que ahora va a las familias para apoyar, justamente, a sus hijos en las escuelas”, Mario Delgado, secretario de Educación

“2 mil 500 pesos que les manda la presidenta”: la polémica de Mario Delgado

A través de su cuenta oficial de X, Mario Delgado anunció el apoyo para los estudiantes; sin embargo, fueron las palabras elegidas por el funcionario lo que causó revuelo ya que aseguró que el dinero era enviado por la presidenta.

“Son 2 mil 500 pesos que les manda la presidenta como apoyo para útiles, uniformes o, por qué no, un buen libro”, Mario Delgado, secretario de Educación

Hoy les tenemos una excelente noticia a todas las familias mexicanas: por primera vez, niñas y niños de primaria reciben la beca #RitaCetina.



💰 Son 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares, que nuestra presidenta @Claudiashein les manda para que sigan construyendo sus… pic.twitter.com/JyfDU2MYQ3 — Mario Delgado (@mario_delgado) August 3, 2026

Además de las palabras de Mario Delgado, en el texto de la publicación también se enfatizó que el dinero provenía de la presidenta “para que sigan construyendo sus sueños”, se puede leer.

Tras la publicación del secretario federal, cibernautas criticaron sus afirmaciones y aseguraron se trataba de dinero proveniente de la recaudación de impuestos.

“¿O sea, va vía descuento de nómina o cómo se los manda la presidenta?”, “Dinero público que proviene del esfuerzo de los ciudadanos a través de los impuestos”, “El dinero de las becas sale del erario, no del bolsillo de Claudia Sheinbaum”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Mario Delgado.

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