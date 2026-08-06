Escuelas “militarizadas” deberán cambiar modelo o no podrán operar: Mario Delgado

GENERANDO AUDIO...

Las escuelas privadas que operan bajo el esquema denominado “militarizado” tendrán que transformar de inmediato su modelo educativo o perderán la autorización para seguir funcionando en el ciclo escolar 2026-2027.

En entrevista con A las Nueve en Uno, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, explicó que la legislación mexicana no contempla la figura de “educación militarizada” para educación básica. Únicamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) está facultada para impartir formación militar en educación media superior.

Señaló que el objetivo no es cerrar planteles con reconocimiento social, sino eliminar cualquier práctica o concepto relacionado con instrucción castrense y sustituirlo por modelos centrados en disciplina, valores cívicos y formación ciudadana, bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

También enfatizó que no se permitirá que, bajo el argumento de la disciplina, existan maltratos, abusos o violencia contra estudiantes.

Mario Delgado informó que, tras reunirse con los secretarios de Educación de las entidades federativas, se acordó revisar las alrededor de 25 o 26 escuelas privadas identificadas como “militarizadas”. La SEP trabajará junto con los gobiernos estatales para supervisar que los planteles actualicen sus programas antes del siguiente ciclo escolar; de no hacerlo, podrían perder su autorización para operar.

Regulación en uso de celulares en escuelas

Respecto al uso de teléfonos celulares en las escuelas, Mario Delgado explicó que la consulta nacional no busca únicamente prohibir estos dispositivos, sino analizar el impacto que tienen los algoritmos de las plataformas digitales en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Señaló que diversos estudios advierten sobre riesgos como ansiedad, depresión, autolesiones, trastornos alimenticios y otras afectaciones derivadas del uso excesivo de teléfonos inteligentes.

Sobre la polémica generada por un video relacionado con la beca Rita Cetina, el secretario rechazó que exista alguna violación a la legislación electoral. Sostuvo que únicamente se informó el inicio de los pagos del programa, el cual beneficiará a cerca de 10 millones de estudiantes de primaria pública con un apoyo destinado principalmente a útiles y uniformes escolares.

Finalmente, aseguró que la SEP mantiene mesas permanentes de diálogo con distintas expresiones del magisterio, incluida la CNTE. Afirmó que, hasta el momento, no existen indicios de movilizaciones que pongan en riesgo el arranque del ciclo escolar 2026-2027.

Añadió que, entre las nuevas acciones educativas, se incorporarán programas enfocados en salud mental y educación socioemocional para estudiantes de secundaria y bachillerato.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.