EE. UU. suspende importaciones de aguacate; Sheinbaum anuncia refuerzo de seguridad en Michoacán

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Foto: AFP

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México reforzará la seguridad en las zonas productoras de aguacate de Michoacán, luego de que Estados Unidos suspendiera temporalmente las importaciones del fruto debido a una alerta relacionada con la violencia en esa entidad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que ya se trabaja en una estrategia para incrementar la presencia de la Guardia Nacional en las áreas donde se produce y exporta el aguacate, con el objetivo de restablecer las condiciones para reanudar los envíos al mercado estadounidense.

Gobierno reforzará presencia de la Guardia Nacional

Sheinbaum explicó que el plan contempla fortalecer la seguridad en regiones donde anteriormente no existía una presencia suficiente de fuerzas federales.

“Estamos haciendo un plan de trabajo para garantizar todavía más la seguridad en ciertas zonas donde no había tanta presencia de la Guardia Nacional”, declaró.

Asimismo, informó que el Gobierno mexicano solicitó una reunión con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para buscar una solución que permita el regreso de los inspectores estadounidenses a Michoacán o, en su caso, evaluar la posibilidad de que esas labores sean realizadas por personal mexicano.

Violencia afecta al principal estado productor

Michoacán es el principal productor de aguacate del país, con una producción cercana a 2 millones de toneladas anuales, además de ser uno de los principales exportadores de limón.

La entidad enfrenta desde hace años problemas de inseguridad relacionados con la presencia de grupos del crimen organizado, situación que ha derivado en hechos como extorsiones a productores y ataques contra autoridades.

Las autoridades estadounidenses mantienen un protocolo de inspección en huertos y empacadoras de aguacate destinadas a la exportación. En 2024, las importaciones también fueron suspendidas de manera temporal después de que dos inspectores fueran agredidos en el estado.

Exportaciones alcanzaron un récord este año

La suspensión ocurre después de que productores de Michoacán y Jalisco alcanzaran este año un récord histórico de 127 mil toneladas de aguacate enviadas a Estados Unidos durante la temporada previa al Super Bowl, el periodo de mayor demanda del producto.

La medida también se produce en un contexto de tensiones entre México y Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump insistiera en que los cárteles ejercen control sobre diversas regiones del país y planteara la posibilidad de utilizar fuerzas militares para combatir a las organizaciones criminales, postura que el Gobierno mexicano ha rechazado.

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