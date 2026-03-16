Segunda semana de marzo registra 333 homicidios; Guanajuato, el estado con más casos

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Violencia en Sinaloa. Foto: Cuartoscuro | Archivo

En México se denunciaron 333 homicidios durante la segunda semana de marzo 2026, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El estado que lideró las cifras fue Guanajuato con 38 delitos de este tipo.

Durante el fin de semana, en México se cometieron 86 homicidios, de los cuales 40 ocurrieron el sábado 14 de marzo, y 46 el domingo 15 de marzo.

Del lunes 9 de marzo al domingo 15 de marzo de 2026, la SSPC reportó 333 asesinatos, lo que representa un aumento de 4.06%, aproximadamente, respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 320 delitos de este tipo en el país.

En las fechas citadas, el estado que mayor número de homicidios concentró fue:

Guanajuato: 38

Homicidios por día y estados con más denuncias

9 de marzo: 52

Guanajuato: 4

Guerrero: 4

Morelos: 4

10 de marzo: 49

Morelos: 6

Guanajuato: 5

Colima: 5

11 de marzo: 42

Guanajuato: 4

Chihuahua: 4

Morelos: 2

12 de marzo: 52

Guanajuato: 5

Guerrero: 5

Baja California: 5

13 de marzo: 52

Guanajuato: 4

Chihuahua: 4

Morelos: 3

14 de marzo: 40

Guanajuato: 7

Morelos: 4

Sinaloa: 3

15 de marzo: 46

Guanajuato: 9

Veracruz: 7

Baja California: 4

Total en la semana: 333

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se contabilizan 35 mil 197 homicidios, aproximadamente.

Guanajuato sigue encabezando denuncias por homicidios

Guanajuato registró 38 homicidios en la segunda semana de marzo.

Medios locales reportaron que la noche del sábado 14 de marzo, un niño de 3 años y cinco hombres fueron asesinados en Pénjamo y Villagrán en hechos distintos.

En un primer hecho, los integrantes de una familia que convivían en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Pénjamo fueron atacados a balazos. En el lugar murieron un menos de tres años y dos hombres.

Más tarde, se registró un ataque contra personas que convivían en la vía pública en la comunidad Los Mexicanos, en el municipio de Villagrán. Tres jóvenes murieron en estos hechos.

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