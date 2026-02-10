Hasta 50% de descuento en tortillerías para adultos mayores con credencial Inapam
La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) permite que las personas de 60 años o más puedan acceder a descuentos especiales en diversos establecimientos del país, incluidos negocios dedicados a la venta de tortillas. Este apoyo busca aliviar los gastos y al mismo tiempo facilitar el acceso a productos básicos.
En varias tortillerías de México, los beneficiarios pueden obtener precios preferenciales al presentar su credencial vigente.
Tortillerías con descuento Inapam
Las tortillerías con descuento para adultos mayores están registradas en el Directorio de Beneficios del Inapam 2026, por lo que se confirma que distintos establecimientos del país, ofrecen rebajas en el costo del kilo de tortilla al presentar la credencial vigente. De este modo, los adultos mayores pueden aprovechar estos beneficios fácilmente.
Según el listado oficial, además, alrededor de 80 tortillerías participan en México, donde los descuentos oscilan entre el 5% y hasta el 50% para personas adultas mayores. A continuación, te compartimos algunas de las tortillerías que participan:
Guerrero
Descuento: 50% en tortillería Lupita
Ubicación: Avenida las palmeras número 25, Coyuca de Benítez.
Tamaulipas
Descuento: 50% en tortillería Los Chinitos
Ubicación: Calle 2 entre Victoria y Revolución , Valle Hermoso.
Chiapas
Descuento: 40% en tortillería Refugio
Ubicación: Oriente número 106, Jitotol, Centro.
Zacatecas
Descuento: 30% en tortillería La Espiga
Ubicación: Ruiz número 16, Colonia Centro, Huanusco.
Campeche
Descuento: 30% en tortillería El amigo del pueblo
Ubicación: Calle 10 s/n, Colonia Jacinto Canek, Tenabo.
Estado de México
Descuento: 20% en tortillería Sagrado
Ubicación: Hidalgo s/n, Zinacantepec.
Puebla
Descuento: 20% tortillería El carmen
Ubicación: Plaza principal s/n, Huejotzingo.
Consulta la lista completa
El Directorio de Beneficios INAPAM se actualiza en línea y permite buscar descuentos por estado, municipio o categoría.
Aquí puedes consultar la lista completa (clic) de los beneficios en alimentos para 2026.
