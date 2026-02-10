Hasta 50% de descuento en tortillerías para adultos mayores con credencial Inapam

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) permite que las personas de 60 años o más puedan acceder a descuentos especiales en diversos establecimientos del país, incluidos negocios dedicados a la venta de tortillas. Este apoyo busca aliviar los gastos y al mismo tiempo facilitar el acceso a productos básicos.

En varias tortillerías de México, los beneficiarios pueden obtener precios preferenciales al presentar su credencial vigente. 

Tortillerías con descuento Inapam

Las tortillerías con descuento para adultos mayores están registradas en el Directorio de Beneficios del Inapam 2026, por lo que se confirma que distintos establecimientos del país, ofrecen rebajas en el costo del kilo de tortilla al presentar la credencial vigente. De este modo, los adultos mayores pueden aprovechar estos beneficios fácilmente.

Según el listado oficial, además, alrededor de 80 tortillerías participan en México, donde los descuentos oscilan entre el 5% y hasta el 50% para personas adultas mayores. A continuación, te compartimos algunas de las tortillerías que participan:

Guerrero

Descuento: 50% en tortillería Lupita 

Ubicación: Avenida las palmeras número 25, Coyuca de Benítez.

Tamaulipas

Descuento: 50% en tortillería Los Chinitos

Ubicación: Calle 2 entre Victoria y Revolución , Valle Hermoso.

Chiapas

Descuento: 40% en tortillería Refugio  

Ubicación: Oriente número 106, Jitotol, Centro.

Zacatecas

Descuento: 30% en tortillería La Espiga 

Ubicación: Ruiz número 16, Colonia Centro, Huanusco.

Campeche

Descuento: 30% en tortillería El amigo del pueblo 

Ubicación: Calle 10 s/n, Colonia Jacinto Canek, Tenabo.

Estado de México 

Descuento: 20% en tortillería Sagrado 

Ubicación: Hidalgo s/n, Zinacantepec.

Puebla

Descuento: 20% tortillería El carmen 

Ubicación: Plaza principal s/n, Huejotzingo.

Consulta la lista completa 

El Directorio de Beneficios INAPAM se actualiza en línea y permite buscar descuentos por estado, municipio o categoría.

Aquí puedes consultar la lista completa (clic) de los beneficios en alimentos para 2026.

