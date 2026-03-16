Claudia Sheinbaum enviará mañana el “Plan B” de la reforma electoral al Congreso

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La mandataria analizará la redacción del texto. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará su “Plan B” de la reforma electoral al Congreso de la Unión el próximo martes 17 de marzo, contando ya con el respaldo del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 16 de marzo, la mandataria mencionó que la propuesta ahora busca reajustar el presupuesto destinado a los congresos locales y al Senado.

“Nosotros seguimos luchando contra los privilegios, no puede ser que un Congreso de un estado tenga 25 diputados, otro Congreso tendrá 25 diputados y un Congreso tenga un monto por diputado de 39 millones de pesos y otro tenga cinco millones de pesos”, mencionó.

Adelantó que se reunirá con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para revisar la redacción de la propuesta.

Tras eso, Claudia Sheinbaum enviará el “Plan B” de la reforma electoral el próximo 17 de marzo al Congreso de la Unión. Dijo desconocer si la enviará a la Cámara de Diputados o al Senado.

Partidos aliados respaldan el “Plan B” de Claudia Sheinbaum

El pasado 15 de marzo, las dirigencias nacionales y coordinadores parlamentarios de Morena, Partido Verde y PT anunciaron su respaldo al “Plan B” de la reforma electoral. Ese día, celebraron una reunión con la Secretaría de Gobernación para dialogar sobre la propuesta.

El Partido Verde y PT decidieron apoyar la reforma, luego de que se quitó la propuesta de eliminar la lista para diputaciones plurinominales y la reducción del financiamiento a partidos políticos. Por estos puntos, votaron en contra de la propuesta inicial, el 11 de marzo.

¿Qué propone el “Plan B” de la reforma electoral?

La propuesta de Claudia Sheinbaum cambió de forma sustancial con respecto a la reforma original, que principalmente buscaba que las candidaturas plurinominales fueran designadas conforme a voto directo, y no por lista de los partidos políticos.

Ahora, el “Plan B” contempla la “reducción de privilegios”, acotando los recursos de los congresos locales y del Senado.

Establece un tope máximo al presupuesto asignado a las legislaturas locales, lo cual, afectaría al salario de los diputados. Dicho recurso federal permanecerá en los estados para proyectos u otras necesidades.

De igual forma, incluye la reducción del número de regidurías por municipios. Claudia Sheinbaum sostuvo que algunos ayuntamientos cuentan con estructuras demasiado amplias. Puso como ejemplo Monterrey, donde existen 28 regidores

La mandataria estimó que reducir el presupuesto de los congresos y el número de regidores generaría un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos.

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