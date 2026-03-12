Rechazo a reforma electoral abre paso a posible Plan B

GENERANDO AUDIO...

La propuesta de reforma electoral no logró ser aprobada en el Congreso al no alcanzar la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución, lo que abre la puerta a nuevas iniciativas mediante cambios en leyes secundarias.

De acuerdo con Javier Solórzano, el resultado de la votación era previsible debido a la falta de consenso entre los partidos que integran el bloque oficialista.

