Rechazo a reforma electoral abre paso a posible Plan B

| 13:24 | Redacción Uno TV | Uno TV

La propuesta de reforma electoral no logró ser aprobada en el Congreso al no alcanzar la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución, lo que abre la puerta a nuevas iniciativas mediante cambios en leyes secundarias.

De acuerdo con Javier Solórzano, el resultado de la votación era previsible debido a la falta de consenso entre los partidos que integran el bloque oficialista.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

