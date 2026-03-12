Monterrey y Guadalajara refuerzan seguridad para el repechaje al Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Seguridad en el estadio del Monterrey. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Las ciudades de Guadalajara y Monterrey se preparan para recibir los partidos de repechaje para el Mundial 2026, por este motivo, en ambas sedes se reforzarán los operativos de seguridad para garantizar el bienestar de los asistentes a los encuentros y los equipos que visitarán México.

Monterrey refuerza seguridad para los partidos de repechaje al Mundial 2026

La Mesa de seguridad del Estado de Nuevo León informó que se desplegarán 15 mil elementos de seguridad para resguardar el estadio donde se jugarán los partidos de repechaje además los hoteles sede de cada una de las selecciones visitantes y el Fan Fest que se realizará en el Parque Fundidora.

En este operativo participarán las fuerzas federales en conjunto con la Fuerza Civil del estado y las corporaciones municipales.

Integrantes de la Guardia Nacional y de la División Caminos de Fuerza Civil, vigilarán los aeropuertos y carreteras de Nuevo León, para brindar atención de los visitantes procedentes de otros países o del resto del país.

Operativos de seguridad en Guadalajara para el Mundial de 2026

Hasta el momento, ni el Gobierno de Jalisco, ni los municipios de Guadalajara y Zapopan han proporcionado información sobre el operativo de seguridad que implementarán para los partidos de repechaje que se disputarán en el estadio de las Chivas.

Sin embargo, el 6 de marzo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó el “Plan Kukulcán”, diseñado para garantizar la protección de las tres sedes mexicanas durante la realización del Mundial 2026.



En total se desplegarán más 99 mil efectivos, de los cuales, alrededor de 17 mil 700 efectivos estarán en Guadalajara y Zapopan durante la Copa del Mundo. En las ciudades tapatías también se contará con la presencia de 578 vehículos, 7 aeronaves, 23 binomios canófilos en antiexplosivos; antienervantes, otros 23; 40 binomios equinos.

Partidos de repechaje en México para el Mundial 2026

Guadalajara

Jueves 26 de marzo: Nueva Caledonia vs. Jamaica

Martes 31 de marzo: RD Congo vs. ganador del partido Nueva Caledonia vs. Jamaica

Monterrey

Jueves 26 de marzo: Bolivia vs. Surinam

Martes 31 de marzo: Irak* vs. ganador del partido Bolivia vs. Surinam

*La participación de Irak en el repechaje está en duda debido al conflicto en el Medio Oriente.