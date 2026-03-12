PVEM analiza cambios a leyes secundarias tras reunión en Palacio Nacional

GENERANDO AUDIO...

El coordinador nacional electoral del Partido Verde, Arturo Escobar, confirmó que su partido analiza posibles cambios a leyes secundarias y que eventualmente podría respaldar un Plan B, tras una reunión sostenida en Palacio Nacional con representantes del PVEM, PT y Morena.

Al salir del encuentro, Escobar explicó que la reunión se centró en intercambiar puntos de vista sobre trabajos realizados previamente en materia legislativa, aunque aclaró que no se alcanzó ningún acuerdo concreto.

“La verdad es que fue una reunión muy amigable. Intercambiamos puntos de vista sobre algunos trabajos que hicimos en su momento en las reuniones en Gobernación”, señaló en un video publicado en redes sociales.

Solo se revisaron documentos de trabajo

El dirigente explicó que durante el encuentro no se avanzó en propuestas nuevas ni se definieron documentos formales, ya que únicamente se revisaron documentos de trabajo preliminares relacionados con posibles cambios legales.

“Más bien estamos trabajando en qué pudiéramos construir de las leyes secundarias para posibles propuestas para el futuro, pero no hay nada definitivo”, dijo.

Escobar detalló que no existe todavía una propuesta concreta, ya que las decisiones dependerán de lo que eventualmente defina la Presidencia de la República.

“En el caso de Verde, PT y Morena únicamente fueron documentos de trabajo, revisar lo que se hizo en su momento en materia de ley secundaria”, agregó.

Posible respaldo a un Plan B

Cuestionado sobre si el Partido Verde respaldaría un eventual Plan B, Escobar señaló que el partido esperará primero a conocer la propuesta formal.

“Pues por supuesto hay que esperar a ver qué se presenta. Esperamos poder construirlo junto con el PT y Morena”, afirmó.

Sin embargo, reiteró que en la reunión no se discutió ningún documento formal relacionado con esta iniciativa.

Encuentro se prolongó varias horas

El coordinador electoral indicó que la reunión se extendió alrededor de cinco horas, en parte porque algunos integrantes, incluidos abogados del PT, llegaron más tarde al encuentro.

También comentó que la presidenta pasó brevemente a saludar a los asistentes y que el ambiente durante el encuentro fue cordial.

“No hubo ningún reproche. La verdad es que de muy buen ánimo. Estuvo nada más un momento con nosotros, nos saludó”, señaló.

Tras ese saludo, los participantes continuaron analizando los documentos previos relacionados con leyes secundarias.

