Advierten por fenómeno de mar de fondo desde Chiapas hasta Baja California

GENERANDO AUDIO...

Advierten por fenómeno de mar de fondo. Foto: Getty Images

Autoridades federales advirtieron que se reporta fenómeno de mar de fondo desde la costa del estado de Chiapas, hasta la península de Baja California. De hecho, también informaron que cerraron tres puertos de Oaxaca debido a esto. Además, pidieron a las personas seguir una serie de recomendaciones para evitar accidentes.

Advierten fenómeno de mar de fondo

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó a través de sus redes sociales oficiales, como en su cuenta de X, que prevalecerá evento de mar de fondo, con oleaje de seis a ocho pies (de 1.82 a 2.43 metros), periodo de 16 a 18 segundos y corrientes de retorno desde la costa de Chiapas hasta Sinaloa.

De hecho, advirtieron que este fenómeno también se registrará en la entrada del golfo de California, Islas Marías, la región occidental de la península de Baja California y las Islas Revillagigedo.

“Estas condiciones se mantendrán hasta el 12 de marzo. Atiende las recomendaciones de autoridades y extremen precauciones en zonas de playa y actividades en el mar”, se lee en su aviso.

Cierran tres puertos en Oaxaca por mar de fondo

También la Secretaría de Marina (SEMAR), a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, dio a conocer que se cierran tres puertos en el estado de Oaxaca en los siguientes días por un fenómeno de mar de fondo, el cual está afectando actualmente el océano Pacífico.

Los tres puertos que se cierran para embarcaciones menores son los siguientes:

Salina Cruz

Bahía de Huatulco

Puerto Escondido

“Atiende las recomendaciones de autoridades. Evita riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas”, indicaron en una publicación de X.

¿Qué es el fenómeno de mar de fondo?

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), el fenómeno de mar de fondo se origina por la acción del viento de tormentas sobre el mar en zonas muy alejadas de la costa.

Por otra parte, indican que lo de “fondo” viene de la idea de que este fenómeno se genera en aguas remotas donde las profundidades son grandes, pero que eso no quiere decir que se forme debajo de la superficie.

También explican que este fenómeno ocurre principalmente en las costas del Pacífico, afectando principalmente los estados de Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

“El mar de fondo es benéfico porque al viajar en todas direcciones, remueve, mezcla y recicla las aguas de los ecosistemas marinos, lo que implica un proceso de intercambio de energía”, indican por último.

Foto: Cuartoscuro

Autoridades piden seguir recomendaciones

La Secretaría de Turismo de Oaxaca, luego de darse a conocer que se cierran tres puertos por el fenómeno de mar de fondo, pidió a la población local y a visitantes seguir las siguientes recomendaciones por el oleaje elevado y las corrientes fuertes que puede provocar:

Evitar ingresar al mar mientras se presenten estas condiciones

Respetar la señalización y las banderas de seguridad en playa

Atender las indicaciones de Protección Civil y salvavidas

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.