Reseña de Just Dance 2026 Edition para Nintendo Switch, más canciones, nuevos bailes, misma esencia party, ¿vale la pena?

GENERANDO AUDIO...

Just Dance 2026 Edition/Imagen: Ubisoft

Ubisoft regresa con Just Dance 2026 Edition a Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Pero, ¿es esta entrega una verdadera evolución o simplemente una actualización de catálogo?

Un catálogo musical para todos los gustos

El corazón de cualquier juego musical es su repertorio, y Just Dance 2026 no decepciona. Con 40 nuevas canciones, el juego equilibra hits globales de artistas como Sabrina Carpenter (Espresso), Lady Gaga (Abracadabra) y Dua Lipa (Houdini), con clásicos atemporales como All Star de Smash Mouth o Girls Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper.

Visualmente, el juego ha alcanzado un nivel de madurez impresionante. Las coreografías cuentan con una dirección de arte sobresaliente, utilizando estilos que van desde el stop-motion hasta estéticas de videoclips modernos con una fluidez constante, las caídas en Switch son casi imperceptibles.

Novedades de Just Dance 2026: El esperado Modo Party

La gran incorporación de este año es el Modo Party (Party Mode). Este modo introduce un caos divertido y necesario: sesiones cortas con retos dinámicos, reglas que cambian a mitad de la canción (como el “Simón dice“) y distracciones visuales que rompen la monotonía del baile tradicional. Es, sin duda, el alma de las reuniones sociales y una de las adiciones más frescas en años.

Además, el Modo Entrenamiento (Workout Mode) sigue siendo una herramienta sólida para quienes buscan quemar calorías, permitiendo un seguimiento más preciso de la intensidad y el tiempo invertido.

Jugabilidad y conectividad: Luces y sombras

Ubisoft sigue apostando por el ecosistema Just Dance+, su servicio de suscripción. Si bien la integración en los menús es más fluida, la dependencia de este modelo puede resultar frustrante para quienes esperan un juego completo desde su compra inicial, ya que el catálogo base se siente como una puerta de entrada al servicio premium. n cuanto al control, el uso del smartphone como mando (vía App) o la cámara del móvil para detectar el cuerpo completo son opciones funcionales, aunque la precisión todavía presenta inconsistencias ocasionales; en Nintendo Switch, los Joy-Con siguen siendo la opción más fiable y cómoda para disfrutar de la experiencia.

Just Dance 2026 Edition no reinventa la rueda, pero pule una fórmula que sigue siendo imbatible en el género. Es inclusivo, vibrante y extremadamente divertido. Si buscas la mejor lista de éxitos del momento y un nuevo modo para animar tus fiestas, esta edición es una compra obligada.

Puntuación: 7.5/10

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos leer: