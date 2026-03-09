Morena, sin esperanza de que PT y Verde voten a favor de reforma electoral, afirma Monreal

GENERANDO AUDIO...

PT y Verde no apoyarían reforma electoral, señala Monreal.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que su bancada ya no tiene esperanza de convencer a sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para votar a favor de la iniciativa de Reforma Electoral.

El legislador explicó que ambos partidos ya fijaron su postura desde hace semanas, por lo que Morena asumirá el debate legislativo con esa realidad política en el pleno de la Cámara.

PT y Partido Verde ya fijaron su postura

De acuerdo con Monreal, las dirigencias parlamentarias del PT y del PVEM ya hicieron pública su decisión, por lo que Morena no espera modificar su posición.

El líder parlamentario señaló que no existe un sentimiento de engaño entre los partidos, ya que desde hace aproximadamente dos semanas los aliados expresaron abiertamente su postura sobre la iniciativa.

“No, ellos ya tomaron su decisión y la han hecho pública; además, no tiene por qué sentirse engañado nadie, dado que ellos ya lo expresaron desde hace dos semanas”, afirmó.

Morena respaldará la iniciativa presidencial

Pese a la falta de apoyo de sus aliados, Monreal confirmó que Morena respaldará la iniciativa de Reforma Electoral impulsada por la presidenta.

El coordinador en San Lázaro señaló que el grupo parlamentario decidió apoyar el proyecto presidencial, especialmente ante el contexto político que enfrenta el gobierno federal.

“Morena ya decidió respaldarla, respaldar la iniciativa de la presidenta y respaldarla a ella en momentos de esta coyuntura que no son tan fáciles para enfrentar”, expresó.

Piden un debate sin confrontaciones en el pleno

El legislador también hizo un llamado a que la discusión de la Reforma Electoral se realice con respeto entre las distintas fuerzas políticas.

Indicó que el debate programado para el miércoles ya fue acordado entre los grupos parlamentarios, incluyendo el número de oradores que participarán en la discusión.

Monreal subrayó que el intercambio de posturas no debe convertirse en un espacio de confrontación o insultos.

“El debate no nos debe alejar, el debate es para que cada uno fije sus posiciones, pero no para insultarnos, para descalificarnos, para agredirnos”, señaló.

Otros temas que discutirá la Cámara de Diputados

El coordinador de Morena adelantó que una vez superado el debate sobre la Reforma Electoral y la designación del Auditor Superior de la Federación, el Congreso abordará otros procesos relevantes.

Entre ellos se encuentra la designación de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Además, en las próximas semanas el pleno de la Cámara de Diputados analizará otras iniciativas legislativas, entre las que destacan:

Reformas en materia de pensiones

Cambios a la Ley de Migración

Reformas sobre propiedad industrial

Fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción

Actualizaciones a la legislación de cinematografía

Modificaciones al Código de Procedimientos Penales

Estas discusiones formarán parte de la agenda legislativa que se debatirá en el pleno de San Lázaro durante las próximas semanas.

