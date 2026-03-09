Tribunal Electoral sanciona a Miguel Alfonso Meza por denuncia sobre jueza en Chihuahua; él acusa censura

GENERANDO AUDIO...

El presidente de la organización Defensorxs, Miguel Alfonso Meza, denunció en entrevista, en el noticiario A las Nueve en Uno, que fue sancionado por el Tribunal Electoral luego de publicar información sobre el perfil de Silvia Rocío Delgado, quien participó como abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán y actualmente se desempeña como jueza penal en Chihuahua.

Meza explicó que durante la elección judicial su organización creó una plataforma para identificar candidatos que consideraban riesgosos para ocupar cargos judiciales, entre ellos Delgado, a quien señaló por haber representado legalmente al líder del Cártel de Sinaloa y por participar en un documental donde defendía su inocencia.

Según dijo, tras difundir esa información fue denunciado por violencia política de género, lo que derivó en sanciones que incluyen su inscripción en un padrón de violentadores, la eliminación de publicaciones y una disculpa pública.

El activista aseguró que no acatará la orden de borrar contenidos ni ofrecer disculpas, al considerar que se trata de un intento de censura contra el trabajo periodístico y la crítica a la elección judicial.

También afirmó que evaluará las acciones legales a seguir y advirtió que, tras hacer pública la denuncia, recibió advertencias sobre posibles riesgos de seguridad relacionados con personas vinculadas a redes de protección del Cártel de Sinaloa.

