Guía rápida: así puedes saber cuántos puntos tienes en el Infonavit desde casa

Infonavit ofrce créditos. Foto: Cuartoscuro

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece créditos a los trabajadores que cumplan con varios requisitos, entre ellos, cierta cantidad de puntos que acumula el beneficiario. Por ello, UnoTV te da una guía rápida y fácil para saber cómo saber cuántos puntos se tienen en la cuenta.

¿Cómo saber cuántos puntos tengo en el Infonavit?

Ingresa a la página de Mi cuenta Infonavit

Para saber cuántos puntos se tienen en el Infonavit es necesario, primero, ingresar a la página oficial del Instituto: https://micuenta.infonavit.org.mx/

Proporciona datos

Tras ingresar, se solicitará el número de seguridad social y la contraseña para poder ingresar al sistema.

Selecciona “Precalificación y Puntos”

Ubica el menú en la pantalla para poder seleccionar la opción de “Precalificación y puntos”. Ahí se te solicitará que indiques el tipo de crédito que buscas.

En esa sección obtendrán los puntos que tienes en el Infonavit.

¿Cómo se calculan los puntos en el Infonavit?

De acuerdo con el Infonavit, los puntos se calculan considerando los siguientes factores:

Edad y salario diario integrado (que consiste en tu sueldo más prestaciones).

Ahorro en la Subcuenta de Vivienda.

Bimestres de cotización continua.

Información de la empresa en la que laboras.

Otro aspecto importante para considerar es el resultado de la consulta en las Sociedades de Información Crediticia, que refleja el nivel de cumplimiento respecto a tus pagos y otros créditos que tengas.

La combinación de estos resultados determinará el monto máximo de crédito al que puedes acceder.

