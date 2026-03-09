Sheinbaum reinaugura hospital “La Pastora” en CDMX, ahora será hospital oncológico

GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum reinaugura hospital “La Pastora”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reinauguró el hospital de La Pastora, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero. El inmueble ahora funcionará como hospital oncológico.

Durante la mañanera de este lunes 9 de marzo, la presidenta destacó que, el ahora Hospital Oncológico para la Mujer “La Pastora”, operará con un modelo integral de atención, que incorporará inteligencia artificial, diagnóstico oportuno y el inicio de tratamientos en un plazo máximo de 30 días.

¿Cómo será la atención del nuevo hospital de La Pastora?

Sheinbaum Pardo subrayó que uno de los principales problemas en México ha sido el tiempo que transcurre entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento oncológico.

“Lo más importante es que está garantizado que en 30 días inicie el tratamiento, parte del problema que tenemos en México es que se hace el diagnóstico y después tarda mucho la atención, y es justamente ahí donde tenemos lamentablemente muertes por cáncer de mama o cervicouterino”, afirmó.

El inmueble fue construido en 2016 pero quedó en desuso y fue recuperado durante la pandemia de COVID-19 para atender a pacientes de esa enfermedad.

Claudia Sheinbaum también realizó un recorrido durante las instalaciones del nosocomio junto al director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch

Svarch destacó que el hospital busca reducir los tiempos de atención en cáncer de mama y detalló que, tras la realización de estudios, los resultados pueden entregarse en dos semanas y el tratamiento iniciar en un máximo de un mes.

“El día 14 se entregan resultados y el día 30 más tardar inician tratamiento, esto nos convierte en un hospital innovador internacionalmente y el inicio de tratamientos en 30 días es una meta internacional”, dijo.

El hospital cuenta con farmacia surtida de medicamentos de patente y genéricos, además de un sistema de comunicación con pacientes para reportar la falta de medicamentos, lo que permitirá notificar a nivel central cualquier desabasto.

