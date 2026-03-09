17 días de vacaciones por Semana Santa en 2026; estas son las fechas clave

GENERANDO AUDIO...

Vacaciones de Semana Santa, SEP indica cuando inician. FOTO: Getty Images

Las vacaciones de Semana Santa 2026 para estudiantes de educación básica en México comenzarán oficialmente el lunes 30 de marzo y terminarán el viernes 10 de abril, de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Sin embargo, los alumnos dejarán de asistir a clases desde el viernes 27 de marzo, debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar, por lo que en la práctica tendrán más días sin actividades escolares; contando sábados y domingos, serían 17 días de vacaciones.

Foto: SEP

Cuándo inicia la Semana Santa 2026 en México

Las celebraciones religiosas de Semana Santa 2026 comenzarán el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos y concluirán el domingo 5 de abril con el Domingo de Resurrección.

Estas son las fechas clave:

29 de marzo: Domingo de Ramos

Domingo de Ramos 30 de marzo: Lunes Santo

Lunes Santo 31 de marzo: Martes Santo

Martes Santo 1 de abril: Miércoles Santo

Miércoles Santo 2 de abril: Jueves Santo

Jueves Santo 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo 4 de abril: Sábado Santo

Sábado Santo 5 de abril: Domingo de Resurrección

Durante estos días se realizan procesiones, representaciones religiosas y actividades litúrgicas en varias ciudades del país.

Por qué cambia cada año la fecha de Semana Santa

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explican que la Semana Santa no tiene una fecha fija, ya que se determina a partir de fenómenos astronómicos.

La regla establece que el Domingo de Pascua se celebra el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera.

Esto significa que la celebración puede ocurrir entre finales de marzo y abril, dependiendo de cuándo se registren estos eventos astronómicos.

Origen de la regla para calcular la Pascua

La fórmula para determinar la fecha fue acordada en el Concilio de Nicea en el año 325, cuando se definió que la Pascua debía celebrarse en domingo y en relación con el calendario lunar y el equinoccio de primavera.

Por esta razón, la Semana Santa cambia de fecha cada año, a diferencia de celebraciones como la Navidad, que siempre se festeja el 25 de diciembre.

