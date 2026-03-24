PT debe explicar cambio sobre su postura del Plan B: Monreal

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Foto: Cuartoscuro

El Plan B electoral de la presidenta continúa en incertidumbre luego de que el PT modificara su postura, pese a que previamente había manifestado su respaldo. Desde la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, pidió al partido explicar públicamente por qué dio marcha atrás a su apoyo dentro de la llamada 4T.

Monreal señaló que respeta la decisión del PT, pero insistió en que debe aclarar su posición ante el país y el movimiento. El legislador recordó que este cambio genera dudas, ya que el partido había participado en acuerdos previos donde respaldaba la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

“…El PT ha asumido su posición pública, todos la conocemos, yo respeto sus expresiones, aunque difiero de ellas, pero el PT tiene que fijar su posición frente al país, a la república y al movimiento…” Ricardo Monreal

El coordinador de Morena afirmó que el PT ya había firmado un acuerdo en la Secretaría de Gobernación el pasado 15 de marzo, en el que se comprometía a apoyar el Plan B electoral. En dicho documento también se contemplaba modificar la fecha de la revocación de mandato para llevarla a 2027.

Monreal explicó que él mismo estuvo presente y firmó ese acuerdo, por lo que dijo desconocer qué ocurrió en las horas posteriores para que el partido cambiara su postura. Aun así, reiteró que respeta la decisión, aunque no coincide con ella.

También hizo un llamado al PT para reflexionar sobre su determinación. Subrayó que se trata de aliados dentro del mismo movimiento, por lo que consideró importante mantener claridad en las decisiones políticas.

“…El PT tendrá que saber explicarlo, no voy a descalificar al PT, son compañeros del movimiento y los respeto, ojalá y estas horas les sirva para una reflexión profunda…” Ricardo Monreal

Plan B se discutiría en San Lázaro hasta abril

Sobre el proceso legislativo, Monreal detalló que si el Plan B electoral es aprobado en el Senado, su discusión en la Cámara de Diputados se llevaría a cabo hasta abril, después del periodo de Semana Santa.

Además, no descartó la posibilidad de un periodo extraordinario en mayo para abordar las leyes secundarias relacionadas con esta reforma. Indicó que este escenario aún es hipotético, pero forma parte de la ruta legislativa prevista.

El avance del Plan B dependerá de las decisiones en el Senado y de los acuerdos entre las fuerzas políticas en las próximas semanas.