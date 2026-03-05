A 98 días del Mundial, sólo 22% de las canchas prometidas están terminadas o en construcción

GENERANDO AUDIO...

Sólo 265 de las 1,200 canchas prometidas iniciaron su construcción. Getty

A 98 días del Mundial 2026, el Gobierno de México reportó avances en la construcción de mil 200 canchas de futbol contempladas dentro del programa conocido como Mundial Social, proyecto que busca ampliar la infraestructura deportiva en el país. De acuerdo con datos presentados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), actualmente sólo 265 canchas están terminadas o en construcción, lo que representa 22% del total previsto.

La titular de la dependencia, Edna Vega, presentó el informe durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum este jueves 5 de marzo en Palacio Nacional.

El proyecto contempla la construcción y rehabilitación de canchas en 29 entidades del país, con excepción de las ciudades sede del torneo: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Cómo avanza la construcción de las canchas del Mundial 2026

Durante la presentación, la titular de Sedatu explicó que el programa contempla la construcción de 1,200 canchas de futbol en distintas regiones del país.

El plan se divide en dos tipos de obras:

800 canchas nuevas

400 canchas rehabilitadas

De acuerdo con el informe oficial, 265 canchas ya iniciaron su construcción en distintas entidades. Estas obras se desarrollan en:

23 entidades

114 municipios

La funcionaria indicó que la meta es avanzar en las próximas semanas para iniciar una entrega masiva de espacios deportivos en mayo.

Según el reporte presentado, estas instalaciones forman parte de un programa más amplio de recuperación y creación de espacios públicos vinculados con la organización del torneo internacional.

Gobierno vincula las canchas con el proyecto del Mundial Social

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el proyecto busca que el torneo tenga efectos más allá de los partidos programados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la conferencia, señaló también que la intención es impulsar espacios deportivos para niñas, niños y jóvenes en distintas comunidades del país.

“El objetivo es que el Mundial no solamente sea el momento de los partidos, sino que realmente se quede en el país un esquema de semilleros”, declaró la mandataria.

De acuerdo con la explicación presentada, el programa busca fomentar la práctica del futbol y generar condiciones para que jóvenes puedan desarrollar habilidades deportivas.

Canchas forman parte de los preparativos rumbo al Mundial 2026

La coordinadora de los trabajos del Mundial 2026, Gabriela Cuevas, señaló que el programa se desarrolla también en coordinación con varias dependencias.

Entre las instituciones involucradas se encuentran:

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade)

Cuevas explicó que la construcción de las 1,200 canchas busca fortalecer la infraestructura deportiva y ampliar el acceso a espacios públicos para la práctica del futbol.

La funcionaria también señaló que el programa pretende aprovechar la organización del torneo para impulsar proyectos comunitarios en distintas regiones del país.

“Es una herramienta fundamental de construcción de paz, de hacer comunidad y de transmitir los valores que tiene el futbol”, expresó durante la presentación.

México será también uno de los países sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que organizará de manera conjunta con EE. UU. y Canadá.

De acuerdo con la información presentada por autoridades federales, la construcción de las canchas forma parte de las acciones que acompañan la organización del torneo en el país.

