Fuerza Aérea Mexicana realiza ejercicios para el blindaje del espacio aéreo durante la Copa Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

En Mérida, Yucatán, la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) inició el ejercicio “BALAM”, un operativo de adiestramiento que simula escenarios de riesgo en el espacio aéreo, en el marco de la Copa Mundial de Fútbol.

El objetivo es garantizar la soberanía y seguridad aérea durante el campeonato en las sedes de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

En el ejercicio participan nueve aeronaves:

1 helicóptero Bell 412 de búsqueda y salvamento

de búsqueda y salvamento 2 aviones Embraer 145 de vigilancia aérea con radar aerotransportado

de vigilancia aérea con radar aerotransportado 6 aviones Texan T6C+ de interceptación

“En total, nueve aeronaves están destinadas para la realización de este ejercicio y la misión que nos reúne es justamente garantizar la soberanía y seguridad del espacio aéreo nacional sobre esta zona de vigilancia que se ha decretado, simulando en este caso la de Monterrey”

Coronel Jorge Luis Zucan León / integrante del Centro Coordinador FAM Copa Mundial 2026

Las aeronaves despegaron de Cozumel y operaron en coordinación con Mérida, simulando una zona de vigilancia aérea, no prohibida, pero con control reforzado.

Se contemplaron dos escenarios:

Aeronave que ingresa sin autorización y no coopera

Aeronave que ingresa por desconocimiento y aterriza bajo supervisión.

“Son los escenarios que estamos manejando en este ejercicio, un escenario es que una aeronave ingresa a esta zona de vigilancia sin estar autorizada, se le intercepta, no acata instrucciones y se activa un plan de búsqueda y salvamento derivado de los procedimientos de interceptación que puede ocurrir un accidente”

Coronel Jorge Luis Zucan León / integrante del Centro Coordinador FAM Copa Mundial 2026

Si un vuelo entra sin autorización, puede ser declarado “clandestino”, lo que constituye un delito federal y activa protocolos conjuntos entre la Guardia Nacional, Migración, autoridades civiles y la participación de entre 80 y 90 elementos.

Para el Mundial se desplegarán 556 efectivos solo de la Fuerza Aérea. Y es que durante la celebración de la Copa del Mundo 2026 no se cerrará el espacio aéreo, pero habrá una gestión reforzada para proteger estadios y zonas estratégicas.

La Fuerza Aérea aseguró que la probabilidad de una amenaza es baja, pero los protocolos están listos para actuar ante cualquier contingencia.

También se hizo hincapié en que estos protocolos son un día a día para la Fuerza Aérea Mexicana, pero se intensificarán durante el evento deportivo mundial.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.