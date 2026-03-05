Clara Brugada descarta cancelaciones masivas de hospedajes por Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Niegan cancelaciones masivas en la CDMX por el Mundial. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, descartó que existan cancelaciones masivas de reservaciones hoteleras rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y aseguró que las versiones difundidas recientemente “no corresponden con la realidad” de la capital.

En declaración a medios tras la instalación del Gabinete de Coordinación con las Alcaldías para la preparación del Mundial, la mandataria capitalina afirmó que la ciudad mantiene una situación estable en materia de hospedaje.

“No hay cancelaciones masivas rumbo al Mundial, es muy importante que lo sepamos y que lo tengamos de manera muy transparente”, sostuvo.

Sí hay liberación de habitaciones

Brugada explicó que algunas liberaciones de habitaciones se debieron a ajustes logísticos de ciertas selecciones que inicialmente contemplaban concentrarse en México, pero posteriormente modificaron sus planes.

“No representan absolutamente ningún problema. No hay hoteles vacíos ni una situación que genere preocupación”, puntualizó.

La mandataria consideró que la difusión de versiones inexactas genera dudas sobre la preparación de la ciudad. Indicó que tanto la organización del torneo como representantes del sector hotelero fijarán postura en el mismo sentido.

“Coincidimos en que lo que se dijo no corresponde con la realidad de la ciudad”, expresó.

¿Qué dice Secretaría de Turismo de CDMX?

Por su parte, la Secretaría de Turismo de la capital aclaró que las versiones sobre cancelaciones masivas no reflejan el comportamiento real del mercado turístico ni el proceso de planeación del evento.

La dependencia informó que mantiene coordinación permanente con la organización del Mundial, el sector hotelero y autoridades federales y locales para garantizar la operación del hospedaje durante el torneo.

Durante una reunión encabezada por la secretaria de Turismo de CDMX, Alejandra Frausto, con asociaciones hoteleras de la capital, se revisaron avances en infraestructura turística, estrategias de seguridad para visitantes, agenda cultural y mecanismos de coordinación rumbo al torneo.

En el encuentro participaron representantes de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras y la Asociación de Hoteles y Moteles del Valle de México.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, la dinámica de reservas en eventos internacionales de gran escala suele ajustarse conforme avanzan la venta de boletos, la confirmación de partidos y la planificación de viajes.

Datos del estudio “Travel Insights: Football’s biggest event in 2026” de la empresa Amadeus indican que las búsquedas globales de viajes hacia ciudades sede han aumentado más de 35% para el periodo previo al inicio del torneo.

La Ciudad de México cuenta con más de 63 mil habitaciones distribuidas en alrededor de 800 hoteles, además de opciones adicionales en la zona metropolitana para recibir a visitantes nacionales e internacionales.

La capital del país será sede de 13 partidos en México, incluido el encuentro inaugural programado para el 11 de junio en el Estadio Banorte, antiguo estadio Azteca, conocido también como el Coloso de Santa Úrsula.

Con ello, la ciudad se convertirá en la única del mundo en albergar cuatro inauguraciones mundialistas, tras las realizadas en 1970, 1986 y ahora en 2026.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.