“No ha funcionado”: Sheinbaum anuncia modificación al Sistema Nacional Anticorrupción

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su administración impulsará modificaciones al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), al considerar que el esquema actual no ha dado los resultados esperados en el combate a la corrupción.

El anuncio lo realizó durante su conferencia matutina de este lunes, llevada a cabo en la Cineteca Nacional de Chapultepec, donde adelantó que se presentarán iniciativas para fortalecer el papel de la ciudadanía dentro del sistema.

“Buscamos empoderar a la gente”: Sheinbaum

Durante su intervención, la mandataria federal señaló que uno de los principales objetivos de los cambios será dar mayores herramientas a las personas para denunciar actos de corrupción, particularmente a quienes enfrentan estas prácticas de manera directa.

“Pensamos hacer modificaciones, es un Sistema que no ha funcionado muy bien. Más allá de las características, nosotros queremos empoderar a la gente, la gente que vive situaciones de corrupción… queremos que el ciudadano tenga la capacidad de denunciar”, expresó la presidenta.

Sheinbaum indicó que su gobierno trabaja en el diseño de propuestas legislativas que permitan reforzar los mecanismos de denuncia y participación ciudadana dentro del SNA.

Nombramientos del Comité Ciudadano

La presidenta también se refirió al proceso de designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Aunque la legislación vigente establece que estos nombramientos corresponden al Senado de la República, adelantó que será su administración la que proponga a los perfiles que integren dicho comité.

Sheinbaum no detalló fechas específicas para la presentación de las iniciativas, pero afirmó que los cambios buscan replantear el funcionamiento del sistema y hacerlo más cercano a la ciudadanía.

El Sistema Nacional Anticorrupción fue creado con el objetivo de coordinar a las autoridades federales, estatales y municipales en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

