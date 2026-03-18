Plan B busca más votos para Morena; desequilibra elecciones; no fue lo deseable, sino lo posible: las reacciones a la propuesta

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Uno de los planteamientos del llamado Plan B, es que la revocación de mandato se realice el mismo día de las elecciones intermedias de 2027. Para el ex consejero electoral, Marco Antonio Baños, es poner en la boleta electoral a la presidenta Claudia Sheinbaum y así, atraer más votos a Morena.

“La presidenta quiere tener la revocación del mandato porque va a sumar una boleta donde ella, donde se pregunte ¿si la gente quiere que se vaya o que se quede? y evidentemente garantizarle votos sobre todo a elecciones que son muy complejas para el morenismo”

Marco Antonio Baños / ex consejero electoral del INE

Agregó que empatar la elección judicial con los comicios intermedios busca revivir los acordeones.

“Pero nos vamos a ir de una vez con la estratagema de los acordeones que ya fueron legalizados por parte del Tribunal Electoral, y que generan, en mi opinión, un terrible peligro para las elecciones del 27”

Marco Antonio Baños / ex consejero electoral del INE

De proceder el Plan B, el próximo año se votará por Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y 30 ayuntamientos. También se realizaría la otra mitad de la elección judicial y la revocación de mandato del Ejecutivo federal.

Para el ex dirigente nacional del extinto PRD, Jesús Zambrano, es tramposo adelantar esta consulta.

“Es una verdadera y absoluta trampa por una parte lo adelantar para empatar lo de la revocación de mandato, para meter a la presidenta a hacer campaña y desequilibrar la cancha del juego”

Jesús Zambrano / último presidente nacional del PRD

Mientras tanto, el líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, admitió que el Plan B no fue lo deseable, sino lo posible.

“No está descafeinada, claro, reconozco y estoy de acuerdo con su expresión de que la primera propuesta y el denominado Plan A era mucho más profunda… en política tenemos que separar lo deseable de lo posible y eso es lo que fue posible con aliados”

Ricardo Monreal / coordinador Morena, Cámara de Diputados

Esta vez el Plan B cuenta con el apoyo del PT y Verde, lo que hace muy posible que pase en ambas Cámaras y en los congresos locales, pero vendrá otro capítulo, el de leyes secundarias, para ello es muy posible también que se habrá un periodo extraordinario que tendrá que estar listo antes de que termine mayo.

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